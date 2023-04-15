加州州大生科創新中心開幕 上百人參加

洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）

洛杉磯加州 州立大學(CSULA)14日舉辦徐榮祥(Rongxiang Xu)生物科學創新中心開幕儀式，當天正值徐榮祥逝世八週年忌日，數百人參與開幕儀式，徐氏家族捐款建立創新中心作為生物空間(BioSpace)孵化器，也是洛杉磯市中心生物科學創業和就業中心之一。

這個生物科技創新中心以再生醫學 先驅徐榮祥博士的名字命名。徐榮祥是來自中國山東的醫生，曾任中國燒傷創瘍科技中心主任和中國燒傷創瘍雜誌主編，他的創新療法大大減少燒傷患者的疼痛、疾病和死亡。徐夫人李俐表示，在美國能以徐榮祥的名字命名生物中心是華人的驕傲。這個大樓歷經五年終於開幕，現場有200多人共襄盛舉，相信徐榮祥在天之靈會很欣慰。

她說，洛杉磯州大是他們在美國捐贈的第一所大學，該校有排名前五的護理學院。六年來徐氏家族已資助該護理學院培養了上萬名學生，每年有2000多個護士去全美主要醫院服務。他們計劃為這所學校捐贈1000萬元，未來還會選擇和捐贈與醫療事業相關的美國高校。