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加州州大生科創新中心開幕 上百人參加

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）
洛杉磯州大14日舉辦徐榮祥（Rongxiang Xu）生物科學創新中心開幕儀式（記者張宏／攝影）

洛杉磯加州州立大學(CSULA)14日舉辦徐榮祥(Rongxiang Xu)生物科學創新中心開幕儀式，當天正值徐榮祥逝世八週年忌日，數百人參與開幕儀式，徐氏家族捐款建立創新中心作為生物空間(BioSpace)孵化器，也是洛杉磯市中心生物科學創業和就業中心之一。

這個生物科技創新中心以再生醫學先驅徐榮祥博士的名字命名。徐榮祥是來自中國山東的醫生，曾任中國燒傷創瘍科技中心主任和中國燒傷創瘍雜誌主編，他的創新療法大大減少燒傷患者的疼痛、疾病和死亡。徐夫人李俐表示，在美國能以徐榮祥的名字命名生物中心是華人的驕傲。這個大樓歷經五年終於開幕，現場有200多人共襄盛舉，相信徐榮祥在天之靈會很欣慰。

她說，洛杉磯州大是他們在美國捐贈的第一所大學，該校有排名前五的護理學院。六年來徐氏家族已資助該護理學院培養了上萬名學生，每年有2000多個護士去全美主要醫院服務。他們計劃為這所學校捐贈1000萬元，未來還會選擇和捐贈與醫療事業相關的美國高校。

創新中心是一棟佔地2萬平方呎的兩層建築，位於學校的南大門。中心設有乾濕實驗室空間、多功能教室、設備和會議室。BioSpace旨在解決生物科學企業家和創業公司實驗室空間嚴重短缺的問題，並領導大學努力促進洛杉磯的生物科學產業。

加州眾議院議長Anthony Rendon（中）為徐榮祥的夫人李俐（左一）和兒子...
加州眾議院議長Anthony Rendon（中）為徐榮祥的夫人李俐（左一）和兒子Kevin徐（左二）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
創新中心是一棟佔地2萬呎的兩層建築，位於大學的南大門。（記者張宏攝影）
創新中心是一棟佔地2萬呎的兩層建築，位於大學的南大門。（記者張宏攝影）
大學行政副校長Jose Gomez當天表現活躍，面露喜色。（記者張宏／攝影）
大學行政副校長Jose Gomez當天表現活躍，面露喜色。（記者張宏／攝影）

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