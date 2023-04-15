持刀闖韓國城銀行 催淚彈制伏

4 月 13 日韓國城一家銀行門口，警匪對峙長達三小時。（KTLA5）

洛杉磯 市警方(LAPD)4月13日，與一名持刀進入韓國城(Koreatown)一家銀行的男子對峙三小時，劫匪最終被警方制伏。

案件發生在13日下午1時40分左右，洛市警局接到韓國城一家銀行的報警，位於奧林匹克大道(Olympic Boulevard )2700街區的希望銀行 (Bank of Hope)發生緊急事件觸發警報系統。

據警局發言人稱，案發時一名男子持刀進入銀行，他被描述為拉丁裔男子，身高約5呎8吋。來自Sky5的視頻顯示，多輛警車擋住銀行停車場的出口，包圍了整幢大樓和嫌疑人所在的汽車 。

一架警局直升機在銀行上空盤旋，裝甲車趕到現場，並停在一輛黑色轎車旁邊，據信，該轎車與進入銀行的武裝人員有關。視頻還顯示，武裝特警站在裝甲車附近，與黑色轎車內的嫌犯談判。警方表示，車內男子手持一把折疊刀，長約5吋，刀柄為棕色。