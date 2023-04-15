遭洛警「暴力逮捕」 19歲非裔男心理受創

三名男生遭到逮捕的經過。（Daily Beast）

三名就讀於洛杉磯 貿易技術學院（LA Trade Technical College）的非裔男生強森（Armond Johnson）、德爾頓（Laron Delton）、喬治（Jayvontte George）在10日下午當街遭到員警拘留，指稱洛杉磯縣警局(LASD)的不當行為已經使他們心靈已受創。

影片熱傳後，FOX前往訪問當事人。強森表示，當時有一台車突然在他們前方煞停，因為當地並不安全，因此他們掉了頭，但是另一台警車又擋住去路。強森這時開始錄影，對方要求他上車遭拒後，警員陸續下車開始動手，抓住了喬治，當時喬治問說「我是被捕還是拘留」，「因為走路就要拘留我？」但警察 沒有回答。

強森繼續拍攝，並要求員警自報姓名與警證編號時，另外一台警車到達，又下來兩名警察，一名警徽顯示為「Rodriguez」的警察，阻止強森靠近喬治。強森這時反問，「老兄，你在幹嘛？姓名與編號，你得告訴我，你們是為我們服務的」。但「Rodriguez」指著他的臉說「你有繳稅？」

喬治最後被押到路中間，強森繼續逼問原因，但「Rodriguez」吼道，「我才剛到，你不知道嗎？我哪知道！」至此，現場已有八名員警。住在附近的Laron Delton說，他因為住在附近，因此決定打電話給媽媽，請她來幫忙，媽媽到場後也要求警察說明原因。Laron Delton說他到現在都還不敢出門。被逮的喬治則抱怨，在到警局之前，警察都沒有說明他應有的權利，最後才說他是被拘留了。

洛縣 警局的公告指出，19歲的喬治是因為拒捕而遭到控罪，並在11日釋放，但傳票顯示他的開庭日在7月。LASD給Daily Beast的回覆指出，當天上午在南洛杉磯分局轄區內發生肇事逃逸，三名男生符合三名嫌犯的形貌，其中一人還符合偵辦中的汽車竊案嫌犯相貌。因為喬治不配合警察要求，才會導致警察動手，不過LASD還會瞭解整個案情。