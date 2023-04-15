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洛官員推「移民權利法」 保障無證客不會因舉報遭驅逐

洛杉磯訊
當天出席官員和亞裔團體代表。（華埠服務中心提供）
當天出席官員和亞裔團體代表。（華埠服務中心提供）

加州眾議員Miguel Santiago、洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）、縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）偕同華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)、亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL)，韓國城青年和社區中心 (Koreatown Youth & Community Center，KYCC)及泰國社區發展中心(Thai Community Development Center，ThaiCDC)等亞裔機構代表，4月10日共同宣布推動《移民權利法案(AB1261)》。

該法案將可保護位於加州的無證移民不會因舉報跟蹤、勒索、家庭暴力等罪行而遭驅逐出境，藉以鼓勵受害者與證人勇敢出聲。為保護受害人，國會於1995年設立S簽證，適用於提供組織犯罪證據的無證移民，此簽證效期三年，可保護證人及其家人避免遭受驅逐出境；2000年10月國會另創建兩項簽證，U簽證用以保護受到家庭暴力、性侵及人口販賣等罪行傷害的無證被害人；T簽證則為協助執法單位調查上述罪行者，兩類型簽證有效期限皆為四年，且可連同家屬一併申請。

眾議員Miguel Santiago指出，為遏止反移民仇恨，加州州政府須確保受害者及證人生計不會因挺身報案而受到影響或威脅。加州的法律體系應讓當地居民都能感到安全並受到保障。數據指出，犯罪被害人有高達83%為無證移民，他們因擔心遭驅逐出境或解僱而不敢報案。AB 1261法案將編纂S簽證的申請程序，並重申U簽證和T簽證的適用條件，以促進加州州政府保護弱勢居民的使命。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，十分樂見由眾議員Miguel Santiago起草、洛杉磯地區檢察長賈斯康 背書的AB1261法案，能順利進入委員會審議。對於社區，尤其亞裔族群是個好消息。該法案得以保障無證移民免受家庭暴力和人口販賣集團的迫害，並讓協助調查的受害人可為自己及家人申請簽證。他表示，「若你是犯罪受害者或證人，請不要害怕舉報，這項法案將可保護你的權益。」

簽證 移民 加州

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