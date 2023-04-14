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科奇拉音樂節開唱 酒店房價飆

記者張宏／洛杉磯報導
2023年科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。（取自網站截圖）
2023年科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。（取自網站截圖）

2023年南加河濱縣(Riverside County)科奇拉音樂節第一周在14日到16日開唱，音樂節方圓幾十哩的酒店不僅價格飆升到一晚近千元，且一屋難求。今年的科奇拉音樂節集結超大咖Bad Bunny、Blackpink、Gorillaz、Bjork、Rihanna、Justin Bieber等超過百組的歌手，預計會吸引來自世界各地數萬名粉絲參加。

從13日開始購買科奇拉音樂節露營票的民眾，就會進入營地安營扎寨開始為期三天的音樂狂歡，預計現場會有成千上萬的帳篷。而那些想睡酒店大床的民眾可能就要破費了，早在一個多月前科奇拉山谷附近的酒店就一屋難求，連棕櫚泉地區的酒店也房間售罄。

棕櫚泉地區一家華人酒店業者Chirs表示，每年音樂節期間酒店房間都很緊張，今年早在幾個月前音樂節期間的房間就已沒有了，且一晚房價飆升到700元。

在網上搜音樂節所在地Indio附近酒店，出來的價格都嚇死人。一家汽車旅館一晚價格700多元，更不要說那些度假屋酒店了。一個能住七人的度假屋一晚的價格5000元。負責酒店預訂的業者嚴先生表示，音樂節期間酒店價格都很貴，基本都要1000元上下，三星酒店要900多元，再往上就是1000多到幾千元不等。

計劃參加第二周音樂的華人Jenny表示，她和朋友本來想在當地住一晚，結果被酒店價格嚇死。她提前一個月，且搜的已是距離音樂節30分鐘車程以外的地方，結果最便宜的汽車旅館一晚也要500多元，還不是雙人床。思前想後，她寧可當天來回開車兩個多小時，也不願意花五星級酒店價格住一個汽車旅館。

不過在音樂節期間還有各種夜間派對和配套活動，也讓很多人傾向住在附近，如London Alley 13日推出Playboy After Dark，慶祝原創生活方式品牌成立70周年， 受1969-1970年代綜藝節目的啟發，有DJ .Paak aka DJ Pee Wee表演，還有特邀嘉賓。 

時間：2023年4月14日~16日、4月21日~23日

地點：Empire Polo Club. 81-800 Avenue 51, Indio, CA 92201

門票：549元起

官網：coachella.com

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