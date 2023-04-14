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聖蓋博委員會 招募青年大使

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博HEAR委員會招募青年大使。（取自聖蓋博官網）
聖蓋博HEAR委員會招募青年大使。（取自聖蓋博官網）

聖蓋博「人際平等關係連接委員會」(Human Equity, Access and Relations，HEAR)正在招募兩名青年大使，被選拔上的青年可以參與HEAR例會，反應社區青少年群體想法，鍛鍊參政議政的能力。

參與選拔的青少年年齡須在16至19歲之間，居住在聖蓋博市或洛杉磯縣屬地，但有住家在聖蓋博市。選拔上的青年需至少擔任HEAR青年大使一年以上。有交通工具自行前往HEAR例會及活動，HEAR青年大使不得是在職城市公職人員。

想要參加選拔的青年需上網提交申請，申請通過的候選人將收到面試的電子郵件。網上提交申請的截止日期為4月17日下午4時。

網路申請連接為：https://www.sangabrielcity.com/DocumentCenter/View/18784/City-of-San-Gabriel-HEAR-Youth-Application-with-Martin-edits-FINAL?bidId=

HEAR青年大使需要參加每月第四個周二的例會，參與次數不得低於80%，此外還要參加上崗前的培訓以及社區活動。青年大使的職責主要是在HEAR例會上參與討論，與其他青年大使交流想法，反應社區青年團體的意見。

聖蓋博HEAR委員會致力於提升社區的公平、多元化、社會公正、安全等內容，為聖蓋博市議會提出各種政策、行政步驟的建議，但不是監控性質的委員會。

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