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洛華裔生 獲日國際音樂比賽首獎

記者張庭瑜/洛杉磯報導
劉澈在獲獎當天與指導老師一起合影留念，表現出師生之間深厚的情誼。（黃煐媖提供）
劉澈在獲獎當天與指導老師一起合影留念，表現出師生之間深厚的情誼。（黃煐媖提供）

洛杉磯13歲華裔男孩劉澈(Aaron Liu)在東京CECILIA國際比賽中勇奪一等獎；該賽經過預賽與決賽的考驗，他從11名參賽者中脫穎而出。此前，該賽過去的得獎者包括吉村陽馬里(Himari Yoshimura)等知名的小提琴家。

劉澈表示，他對這次獲獎感到非常高興，認為努力有了回報。劉澈從四歲開始學習小提琴，現在已經約十年的小提琴演奏經驗。他每天都會至少練習四小時，有時更練習至七小時。目前劉澈師承小提琴家海菲茨(Jascha Heifetz)、茱莉亞學院老師森雪(Yuki Mori)、朴民政(Min Jung Park)等人。

劉澈透露，由於在協奏曲比賽中獲勝，將與南加州愛樂樂團和風鈴草交響樂團合作演出。此外，他還將作為獨奏家與交響樂團 CAPMT/JCM SYMPHONY ORCHESTRA 一起演出。

劉澈從小在父親的影響下接觸小提琴，每日鍥而不捨的練習，逐漸在大小比賽中脫穎而出，贏得許多頂級獎項，如南加州ASTA一等獎、南方青年音樂節19歲以下類組弦樂演奏者大獎、橙縣MACOC Stings音樂藝術比賽第一名、美國門徒國際協奏曲比賽第一名、Satori夏季音樂節弦樂比賽大獎、加州MTAC VOCE比賽以及MTAC LA分會獎學金競賽第一名。

近期劉澈開始參與室內樂，並在2023年的JCM室內樂比賽脫穎而出，獲得第一名。此外，他還因在美國門徒國際比賽中獲勝，在卡內基音樂廳的威爾演奏廳首次亮相，也成為他音樂生涯中的一個重要里程碑。

談起未來的計劃，劉澈表示他希望能繼續參加更多比賽，並有機會進入優秀的音樂學院。他希望有一天能夠像自己的偶像海菲茨那樣成功。

劉澈除了熱愛音樂，還喜歡攝影、電影製作，並享受與家人和貓一起度過的時光。

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