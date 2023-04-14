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聖蓋博谷城市 地球日聯手做環保

記者楊青核／桃市報導

慶祝2023年地球日(Earth Day)，聖蓋博谷多個城市將舉辦多種活動，向民眾宣導關愛地球、保護環境和綠色生活，包括核桃市、鑽石吧等城市，都有一整天的活動，好玩又長見識。

核桃谷水利局(WVWD，271 S. Brea Canyon Rd. Walnut, CA 91789)，將於22日地球日當天在水局總部舉辦「惜水同樂」大型活動，時間從當天上午9時30分至下午2時，現場的趣味活動包括省水用具展示，兒童環保學習遊樂區，居民測試水質活動，學生環保藝術展覽等。水局董事會董事們和水專家們將在現場提供各種科學用水的資訊並答疑解惑。

此外，主辦單位當天還將舉辦多場講座和示範活動，包括參觀加州當地植物土生花園，如何讀水表，如何保持一個省水花園，居民每個月的水費是如何決定的等主題。活動現場將提供免費的波霸奶茶和冰淋，歡迎居民踴躍參加。詳情可洽核桃谷水局909-595-7554，或者上網walnutvalleywater.gov。

鑽石吧今年的地球日活動在南海岸空氣質量管理區(AQMD，21865 Copley Drive，Diamond bar)停車場舉辦，時間為22日上午9點至下午2點，現場將設立各種環保信息攤位，環保部門將免費送出各種環保節能小工具和用品。

主辦單位當天還將為兒童和青少年設計有趣的地球日動手實踐主題活動。詳情可洽909-839-7015，或發送電子郵件至[email protected]，聯繫鑽石吧環境服務部。

鑽石吧 核桃 加州

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