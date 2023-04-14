少年南加河濱縣小學仇恨塗鴉 遭逮捕

河濱縣小學現種族仇恨威脅塗鴉，一少年嫌犯被捕。（取自KTLA）

南加河濱縣(Riverside County)一所學校上周突現種族威脅仇恨塗鴉，一名17歲少年近日被捕。

事件發生在縣屬地安扎(Anza)漢密爾頓小學(Hamilton Elementary School)，據河濱縣警局表示，塗鴉出現在校區內一個過道附近。校管理人員獲悉趕到學校後，對塗鴉拍照留下證據，然後交由警方調查。

現正值學校放春假，校區沒有上課，但仍有五至十名學生在上補修課程。警探利用監控錄像，發現有三名嫌犯在事發當晚10時25分左右破壞校內設施。

消息來源告訴KTLA記者，塗鴉中有三名學生的名字下面寫著「你們都去死吧」。調查人員通過更多證據確認其中一名嫌犯，表明他犯罪。官方說，這名少年嫌犯涉嫌仇恨犯罪 ，實施暴力犯罪 威脅和破壞，在范杜拉縣(Ventura County)被捕。目前關押在河濱縣少年監獄，保釋金十萬元。警方尚未公布嫌犯姓名，並繼續尋找另兩名嫌犯。

官方表示「河濱縣警方非常關注仇恨犯罪案件，任何對種族、膚色、宗教、國籍、性取向、性別及性別認同或對殘障者偏見而實施的犯罪，絕不姑息。將全力調查並將任何個人或團體涉嫌仇恨犯罪者繩之以法。」同時表示「如果你是仇恨犯罪受害者，請立即致電或前往最近的市警局或縣警局報警。」

海梅特聯合學區 官員說，自傳出學校可能受到威脅後，學校在周三加強了安保措施。官員表示「目前沒有任何證據顯示謠言成真。考慮到上周發生的有意破壞事件，學區還是認為謹慎為好。」新聞發布會上，學區官員進一步表示，「為了交流暢通，希望大家了解現在執法部門已經介入，同時校區增加額外安全保障。」

任何了解這起事件詳情或有關責任者的民眾，請致電警探Devin Diyorio，電話：951-791-3400 。