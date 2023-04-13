亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

Netflix最近上映的新劇集「怒嗆人生」（BEEF），主角和主創團隊都是亞裔，很多人以為是一部搞笑爽劇，結果卻讓亞裔扎心，片子充滿了黑暗空虛和童年陰影。（記者張宏／攝影）

亞裔 脾氣更火爆？一場路怒(Road Rage)引發的人生大轉變！Netflix最近上映的新劇集「怒嗆人生」(BEEF)，主角和主創團隊都是亞裔，很多人以為是一部搞笑爽劇，結果卻讓亞裔觀眾扎心，片子充滿了黑暗空虛和童年陰影，引起在美華人 及亞裔族群熱烈討論。

由奧斯卡提名男星史蒂芬元(Steven Yeun)、亞裔女星黃艾莉(Ali Wong)領銜主演的「怒嗆人生」，主要敘述兩個陌生人因為行車糾紛而當街互嗆，怒火甚至延燒到他們日常生活中，進而引爆一連串的混亂。

爛番茄上，這部劇集獲得接近99％的好評度，而觀眾爆米花分數也達到93％。許多影評認為這部劇絕對有潛力問鼎今年的艾美獎 。有意思的是，這是一部亞裔主演主創的劇，但是其腔調並不那麼亞裔。主創李成進 (Lee Sung Jin)表示，劉愛美(黃艾莉飾演)最初人設是一個白人男子，後來直接改成亞裔女性，可打開許多可能性、探索其他主題，而不必圍繞種族互動問題，避免占掉太多敘事空間。

雖然劇集不執著突出亞裔文化，但是片中諸如「西方心理學治不好東方大腦」、「為什麼亞裔都有乳糖不耐症」、「亞裔父母是不是都把小孩當作投資」等對話，都讓亞裔或會心一笑或面露苦澀。

華人Raymond表示，他和身邊的亞裔朋友包括越南人都喜歡這部劇集，雖然很黑暗，但是又覺得療癒。亞裔的小孩從小得到的愛多數是有條件的，比如你要功課好，要乖，你要如何如何，所以亞裔多數活得很壓抑。人前都裝作很友善，但是背後的瘋狂、焦慮和空虛終於有人準確的表達出來了，亞裔不再是刻板印象。

華人文瑪麗表示，男主人雖然是韓裔，但是那種擰巴(指人的個性彆扭愛較勁)的感覺太令人熟悉了。這部劇看似像一部喜劇鬧劇，但底色很悲涼，男女主人公的人生充滿了巨大的空虛感，他們認為一切都會消逝。就像台詞說，他們的空虛不是虛無的，而是固體的。

劇集共十集，周丹尼(史蒂芬元飾演)是一個生意每況愈下的水電工，一受刺激就會暴怒，劉愛美則是白手起家的創業家，過著看起來舒適愜意的生活。這樣看似天差地別的兩個人碰到一起宛如火星撞地球，把各自的生活弄得天翻地覆，經歷各種錯亂，他們又向彼此袒露隱藏背後的抑鬱、對愛的疑問和空虛的人生。