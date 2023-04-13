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洛市警局遭縱火 損失百萬女嫌在押

洛杉磯訊
洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）
洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）

洛杉磯警察局(LAPD)11日上午表示，上周四晚上遭到縱火的洛市警察局西南分局(Los Angeles Police Department's Southwest station)將部分關閉重修，部分人員被迫暫時轉到其它地方辦公，目前一名婦女因涉嫌縱火被拘留，保釋金25萬元。

洛杉磯市警察局長摩爾11日上午表示，6日晚上的縱火事件造成警局西南分局100萬元損失，30歲的米莎娜·伊頓(Mishauna Eaton)在案發的第二天即7日早上被捕，目前在押。

洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）
洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）

洛杉磯市警察局西南分局的監視錄像顯示，6日深夜大約11時25分左右，伊頓將一輛燃燒著的購物車推入西馬丁路德金大道1500號街區的洛市警察局西南分局，火勢在警局大廳快速蔓延，儘管洛杉磯市消防人員迅速趕到現場並在大約半小時內將大火撲滅，但警局大堂還是遭到嚴重破壞，包括屋頂和四周的牆面被破壞嚴重。

摩爾表示，因建築需要較長時間維修，部分警探和警官目前已暫時搬到其他地方辦公，但警察局的電話還是隨時保持暢通，民眾也依然可以隨時到警察局訪問，會有警員接待，警察局同時鼓勵民眾使用[email protected]進行在線報告。

洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）
洛杉磯市警察局西南分局遭縱火損失百萬，30歲女嫌在押。（取自LAPD推特）

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