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學區二手校車拍賣 改裝好手樂

洛杉磯訊
聖塔蒙尼卡學區拍賣二手校車，買家可以改裝露營車公路旅行。（取自Santa Monica-Malibu USD）
聖塔蒙尼卡學區拍賣二手校車，買家可以改裝露營車公路旅行。（取自Santa Monica-Malibu USD）

聖塔蒙尼卡-馬里布聯合學區(Santa Monica-Malibu USD)目前拍賣一輛二手校車，買家可以改裝成為公路旅行的露營車，適合公路旅行，所得款項用於充實學區經費。

春天是旅行季節，很多加州人尋找公路旅行車輛。聖塔蒙尼卡-馬里布聯合學區拍賣一輛2002年 Blue Bird 84 座位的校車，該項拍賣活動在 municibid.com 線上向公眾開放，將於4月24 日結束。

這輛可容納 84 名乘客的公交車行駛了26萬2000哩，配備John Deere CNG 發動機，帶有集成緩速器的Allison World變速箱、安全帶和固定的兒童檢查系統。CNG 油箱可以使用到2036年3月。

旅行愛好者和自己動手(DIY)的狂熱者，會很高興將這輛公共汽車變成他們夢想中的公路旅行船。多年來，升級改造大受歡迎，現在在汽車領域隨處可見。 富有創造力的遠見者現在正在翻新不再使用的校車等車輛，並通過賦予它們全新的外觀和生活來重新利用。 中標者可以通過添加廚房區、睡眠區、電視、冥想空間等來根據自己的意願定制巴士。

此次拍賣的所有收益將用於改善當地學區，拍賣所得款項 100%返還給聖塔蒙尼卡-馬里布聯合學區，用於學校設備、教育計劃等。

學區 拍賣 汽車

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