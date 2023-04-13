龍捲風保險理賠 等同風災支付

3月22日蒙地貝婁龍捲風造成當地17棟建築受損，部分建築屋頂受損漏雨，同時導致商家商品物品損失。受災企業正在辦理保險理賠當中。（李若提供）

3月22日洛杉磯縣蒙地貝婁龍捲風 造成當地17棟建築受損，部分建築屋頂受損漏雨同時導致商家商品物品損失。資深保險 經紀表示，龍捲風的保險理賠等同風災理賠支付，無論是建築物本身，或相關的財產和物品損失，都將會得到賠償。

其中建築物的受損維修部分，將由房東的房屋保險理賠支付；建築物內部的財物和商品損失，將由商家和企業的商業保險支付。

洛杉磯資深保險經紀林大衛表示，今年冬春以來持續的異常天氣，降雨量及降雪量均創下半個多世紀以來最高紀錄，近期因暴雪、洪澇相關的災情報告接連不斷。此次蒙地貝婁的龍捲風造成多棟建築物受損嚴重，包括兩棟華人的倉庫和辦公室，目前當地政府正在幫助受災企業善後，包括評估損失和申請保險理賠。

林大衛表示，保險業將龍捲風歸類為風暴，而大多數保險單都涵蓋風暴。換言之，龍捲風和暴雪、冰雹等統統包括在房屋保險裏面，龍捲風保險賠償支付和風災一樣，所以受災戶不用懼怕，一般的房屋保險都會覆蓋並給與理賠，不但賠償受損建築物修理和更新，還會包括受災人員的旅館、飲食、出租屋和商業地產因無法繼續經營而遭受損失的收入，也可以申報保險，比如因為龍捲風災損壞了公寓導致訪客離開損失的收入，保險可以理賠，自己居住的房屋如果屋頂被嫌棄或沒電了不能燒飯需要在外面住宿，賠償也沒有問題。

這次龍捲風導致不少建築物受到破壞，龍捲風後續的大雨，也導致不少無頂倉庫物品損失。林大衛解釋，建築物内的財物賠償主要看商家的商業保險，如果只是購買了應付房東的那種基本的商業責任纖（只管摔倒等），無法理賠；但如果商家購買足夠的商業保險，則視其商業保險給與賠償；如果商家同時是房東的話，一定會得到房屋的屋頂和損害修理賠償，因下雨來不及將屋頂維修而造成二度損失，也會得到賠償。