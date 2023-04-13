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龍捲風保險理賠 等同風災支付

記者楊青／洛杉磯報導
3月22日蒙地貝婁龍捲風造成當地17棟建築受損，部分建築屋頂受損漏雨，同時導致商家商品物品損失。受災企業正在辦理保險理賠當中。（李若提供）
3月22日蒙地貝婁龍捲風造成當地17棟建築受損，部分建築屋頂受損漏雨，同時導致商家商品物品損失。受災企業正在辦理保險理賠當中。（李若提供）

3月22日洛杉磯縣蒙地貝婁龍捲風造成當地17棟建築受損，部分建築屋頂受損漏雨同時導致商家商品物品損失。資深保險經紀表示，龍捲風的保險理賠等同風災理賠支付，無論是建築物本身，或相關的財產和物品損失，都將會得到賠償。

其中建築物的受損維修部分，將由房東的房屋保險理賠支付；建築物內部的財物和商品損失，將由商家和企業的商業保險支付。

洛杉磯資深保險經紀林大衛表示，今年冬春以來持續的異常天氣，降雨量及降雪量均創下半個多世紀以來最高紀錄，近期因暴雪、洪澇相關的災情報告接連不斷。此次蒙地貝婁的龍捲風造成多棟建築物受損嚴重，包括兩棟華人的倉庫和辦公室，目前當地政府正在幫助受災企業善後，包括評估損失和申請保險理賠。

林大衛表示，保險業將龍捲風歸類為風暴，而大多數保險單都涵蓋風暴。換言之，龍捲風和暴雪、冰雹等統統包括在房屋保險裏面，龍捲風保險賠償支付和風災一樣，所以受災戶不用懼怕，一般的房屋保險都會覆蓋並給與理賠，不但賠償受損建築物修理和更新，還會包括受災人員的旅館、飲食、出租屋和商業地產因無法繼續經營而遭受損失的收入，也可以申報保險，比如因為龍捲風災損壞了公寓導致訪客離開損失的收入，保險可以理賠，自己居住的房屋如果屋頂被嫌棄或沒電了不能燒飯需要在外面住宿，賠償也沒有問題。

這次龍捲風導致不少建築物受到破壞，龍捲風後續的大雨，也導致不少無頂倉庫物品損失。林大衛解釋，建築物内的財物賠償主要看商家的商業保險，如果只是購買了應付房東的那種基本的商業責任纖（只管摔倒等），無法理賠；但如果商家購買足夠的商業保險，則視其商業保險給與賠償；如果商家同時是房東的話，一定會得到房屋的屋頂和損害修理賠償，因下雨來不及將屋頂維修而造成二度損失，也會得到賠償。

這次龍捲風中還有部分車輛被飛到空中的重物損壞，林大衛表示，很不幸，這一部分的理賠由汽車車主的汽車保險負責，如果受害車主只購買汽車責任顯，將無法得到理賠；除非車主有全額保險，該保險覆蓋汽車被偷盜、被破壞，包括大樹壓倒、風災、水災和龍捲風造成的損失，當然，自付額部分仍由車主支付。

蒙地貝婁3月22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一...
蒙地貝婁3月22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。（李若提供）

保險 龍捲風 汽車

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