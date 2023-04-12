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南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

反仇亞 羅蘭岡、哈岡設專屬機構打擊不法

記者啟鉻／洛杉磯報導
在東區舉辦慶祝美國國慶活動中，亞裔民眾積極參與。（記者啟鉻／攝影）
在東區舉辦慶祝美國國慶活動中，亞裔民眾積極參與。（記者啟鉻／攝影）

南加州聖蓋博谷東區有兩個洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights ）、哈仙達岡（Hacienda Heights），這裡居住著廣大的亞裔居民，還有其他族裔，是多元族裔居住地區，而且華裔居民比例很高。羅蘭岡學區、哈岡學區也有很高比例的華裔及其他亞裔學生。這兩個學區近年來並未發生較嚴重亞裔仇恨犯罪，華裔教委認為，學區有專門機構應對族裔仇恨犯罪，鼓勵學生一旦發現立即報告，學區會及時處理。

洛縣縣屬地華人遇族裔仇恨犯罪主要援助資源。
洛縣縣屬地華人遇族裔仇恨犯罪主要援助資源。

當地負責治安的警方表示，有專門打擊族裔仇恨犯罪執法人員，一旦調查取證，就會送交地檢署檢控。

羅蘭學區資深華裔教委陳正治表示，學區南部校區亞裔學生比例較高，佔總學生人數40%左右，北部校區亞裔學生比例約20%左右。自2009年他獲選擔任教委，至今已連任四屆。在擔任教委期間，學區並未發生明顯亞裔仇恨犯罪事件。有的事件屬於學生霸凌，學區都及時處理。學區設立家庭資源中心機構，一旦出現類似事件，都會及時處理。同時，各校專門配有輔導教師處理學生霸凌事件。

陳正治說，所有教師在職培訓時，也都有關於族裔仇恨及學生霸凌事件的相關訓練內容，對於此類事件，學區也有預防措施。學區注重與家長溝通，而且家庭中家長與子女溝通很重要，很多子女行為都是在向家長模仿，一旦發生族裔仇恨事件，社會影響也蠻大的。

哈岡學區教委郭志說，他在2011年至2020年擔任學區教委，後因學區改為分區選舉後，再度競選獲勝。在他擔任教委期間，並未聽到學區學生間發生族裔仇恨事件。不過，具有族裔偏見的事情他確實經歷過。目前在學區教委會裡，他是唯一亞裔。就在2022年12月間，他宣誓就任教委後，參加教委會會議時，一名西裔女居民在旁聽席開始對他發難，大聲指責他，擾亂會場秩序。當時會議廳有很多參與者，而會場安保人員並未做任何驅逐措施。郭志認為，這是針對他作為亞裔教委帶有族裔偏見的挑釁行為，而且影響惡劣，因為發生在現場的學生前。

郭志認為，他所在的選區有40%亞裔居民，也有相當比例是西裔，他獲得所在選區超過74%的選民支持，說明部分西裔選民也支持他當選。而這位西裔女居民鬧場，應該感到羞愧。作為學區教委，他鼓勵學生一旦發生族裔歧視，要立即報警，學區會及時查證處理。

洛縣警局核桃鑽石吧分局局長托塞（Steven Tousey ）表示，警局設立專門的仇恨犯罪執法部門，一旦發生類似違法事件，就會立案調查，確立後送至地檢署檢控，由法庭審判。近來轄區並未發生涉及族裔仇恨嚴重犯罪案件。不過，在疫情開始後，曾有亞裔女子報警，稱在公車上遭到另一人謾罵，指責亞裔女子身上帶有病毒，滾回中國去。這起案件警方介入調查，但未找到嫌犯。這起案件擱置中。但未來一旦發現嫌犯，也會繼續調查。

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