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南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

反仇亞 華人應自省 避免引起仇恨因素

記者啟鉻／洛杉磯報導
在東區舉辦慶祝美國國慶活動中，亞裔民眾積極參與。（記者啟鉻／攝影）
在東區舉辦慶祝美國國慶活動中，亞裔民眾積極參與。（記者啟鉻／攝影）

在疫情大流行中，南加及各地頻繁發生歧視亞裔的仇恨犯罪，引起廣大華人及亞裔民眾關注。洛杉磯縣縣屬地羅蘭岡、哈仙達岡是聖蓋博谷地區擁有亞裔居民眾多的社區，也曾發生過亞裔遭歧視事件。在強烈反對針對亞裔仇恨犯罪時，部分華人也在反思，作為華人應該怎樣去做，更能有效避免仇恨犯罪發生。

做事要有道德感

哈岡居民楊先生，因為經常組織華人的戶外健身活動，被譽為「老頑童」，他也喜歡參加選舉助選活動。楊先生認為，談這個問題，不能空泛，而是應該落在實際生活中。亞裔民眾應該自覺，應該喚醒亞裔在美國生活一定要融入美國社會。所謂融入，就是要從生活觀念、方式等方面，融入這個社會。比如，他前日到超市看到一位華裔年長者，在水果銷售區，將一個個包裝好的水果，打開比較大小，然後選擇大個、沒有瑕疵的放進購物車，讓他感到很氣憤。而在超市購買雞蛋時，也會看到有些華人這麼做，讓他經常心想：「假如我是美國人，看到一些黃面孔的人做這種事，我也會看不起對方的」。

楊先生說，作為亞裔民眾，在美國生活需要學習當地帶有正能量的觀念，不要沒有道德感，比如不排隊、在公共場所大聲喧嘩等。因為當你在做這些事時，別的族裔會誤以為這種行為就是亞裔會做的事。時間一長，當然就會有歧視態度。他呼籲華人同胞，要自身檢點，不要做讓別人瞧不起的事。同時希望華人要多為社會奉獻，多參與主流活動，從事義工。也呼籲華人社團能為喜歡從事義工的華人提供更多機會。

在聖谷東區從事服裝貿易，並積極支持學區事務的企業家苗廣耀，在疫情大流行中為主流單位捐贈多批防疫物資。他表示，他在生意交往中，因為自己是華人，有過受歧視的經歷。不過，作為華人不要有意或無意去誇大族裔歧視，因為歧視華人的現象一直就有，比如先前稱呼華人是東亞病夫，還有排華法案。所以要冷靜看待，但如何去扭轉？他認為華人可透過在美國多做慈善義舉，比如疫情發生時捐贈防疫物資，多幫助各族裔弱勢群體，可望樹立華人正面形象和影響力。

多參與主流活動

現任聖安東尼山社區學院理事的陳介飛，曾擔任哈岡學區教委，並參選聯邦眾議員。他認為更重要的是，華人要參與主流政治活動，華人選民要促使民選官員及執法者能夠真正負起責任，一旦發生仇恨華人及亞裔仇恨犯罪，政府及執法單位能夠針對這種犯罪立即採取行動遏止。而華人常常被認為是模範族裔，總是很安靜，遇到事情不喜歡投訴，喜歡息事寧人。這樣下去，反倒促使族裔仇恨犯罪製造者更囂張。華人對歧視行為和仇恨犯罪要很關切，更要勇敢發聲！

羅蘭學區華裔資深教委陳正治強調，華人在異國他鄉生活不易。作為少數族裔，能力弱時遭歧視，能力強時遭仇視，而能力弱時遭欺負，能力強時又遭嫉妒。所以作為少數族裔，要勇敢地在受到欺負時勇敢抗爭，強大了要能夠謙虛融入。比如在羅蘭岡的華人民眾，在疫情中由於縣府將當地酒店安排遊民入住，因擔心社區安全受影響，華人組織抗議。在美國國慶慶祝遊行時，華人組織也積極參與。都說明華人在美國展示自己的凝聚力和影響力，參與社區活動，勇敢發聲的重要。他認為在美國這塊土地上，只有做到不同族裔相互尊重，互相包容，不卑不亢，才不會被歧視和仇視。

華人 亞裔 歧視

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