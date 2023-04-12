我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

喜瑞都金鈴舞蹈學校大型舞展 近百學員獻藝

記者楊青／約伯琳達報導
藝術總監牛琳（中）和學生們。（記者楊青/攝影）
藝術總監牛琳（中）和學生們。（記者楊青/攝影）

喜瑞都金鈴舞蹈學校(Ling's Dance Academy)近日舉辦2023大型舞展，近百名學員共同獻上一台疫情三年以來最盛大的舞蹈盛宴，來自中國多所頂級舞蹈學院和戲劇及表演學院老師，培養出優秀舞者的精采演出，讓全場觀眾看得如癡如醉。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
學生們演出前在後台化妝。（記者楊青/攝影）
學生們演出前在後台化妝。（記者楊青/攝影）

當晚在普拉辛西亞約巴林達聯合學區表演藝術中心(PYLUSD Performing Arts Center)的盛大演出，幾乎座無虛席。舞展藝術總監牛琳表示，學校每年都會舉辦大型舞展，一來展現畢業學生多年的學習成果，二來為舞蹈愛好者提供欣賞中國舞蹈的平台。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）

當晚的演出有蒙族、藏族、維吾爾族、傣族，彝族等多種中國民間舞蹈，東西方現代舞的表演同樣精彩。畢業於上海戲劇學院、主教中國古典舞、中國民族民間舞蹈以及爵士舞的牛琳表示，今年正好是金鈴舞蹈學校創辦20年，目前80多名學生中，最小五歲，最年長的年過七旬。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）
喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）

她表示，隨著越來越多華人移民美國，中國民間舞蹈越來越受歡迎，近年中國舞蹈無論是動作、音樂、服裝、表演等都有新突破，加上現在社交媒體非常發達，很多人在社交平台上傳播很多很好看的舞蹈，都變成了中國舞蹈的新元素。

學生們演出前在後台化妝。（記者楊青/攝影）
學生們演出前在後台化妝。（記者楊青/攝影）

疫情 學區 華人

上一則

60多歲婦女在阿罕布拉市遭車撞倒 傷重不治

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

舞星東主梁卓：槍案痛難平復

舞星東主梁卓：槍案痛難平復
台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程

台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程
美中科學家聯合研究發現：蜜蜂需要從小學跳舞

美中科學家聯合研究發現：蜜蜂需要從小學跳舞
台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程

台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程
弗朗明哥舞蹈班增設新時段　學位有限 報名從速

弗朗明哥舞蹈班增設新時段　學位有限 報名從速
北卡兒童、青少年藝術團首度公演

北卡兒童、青少年藝術團首度公演

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款