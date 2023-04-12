喜瑞都金鈴舞蹈學校大型舞展 近百學員獻藝

藝術總監牛琳（中）和學生們。（記者楊青/攝影）

喜瑞都金鈴舞蹈學校(Ling's Dance Academy)近日舉辦2023大型舞展，近百名學員共同獻上一台疫情 三年以來最盛大的舞蹈盛宴，來自中國多所頂級舞蹈學院和戲劇及表演學院老師，培養出優秀舞者的精采演出，讓全場觀眾看得如癡如醉。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影） 學生們演出前在後台化妝。（記者楊青/攝影）

當晚在普拉辛西亞約巴林達聯合學區 表演藝術中心(PYLUSD Performing Arts Center)的盛大演出，幾乎座無虛席。舞展藝術總監牛琳表示，學校每年都會舉辦大型舞展，一來展現畢業學生多年的學習成果，二來為舞蹈愛好者提供欣賞中國舞蹈的平台。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影） 喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）

當晚的演出有蒙族、藏族、維吾爾族、傣族，彝族等多種中國民間舞蹈，東西方現代舞的表演同樣精彩。畢業於上海戲劇學院、主教中國古典舞、中國民族民間舞蹈以及爵士舞的牛琳表示，今年正好是金鈴舞蹈學校創辦20年，目前80多名學生中，最小五歲，最年長的年過七旬。

喜瑞都金鈴舞蹈學校近日舉辦2023大型舞展。（記者楊青/攝影）

她表示，隨著越來越多華人 移民美國，中國民間舞蹈越來越受歡迎，近年中國舞蹈無論是動作、音樂、服裝、表演等都有新突破，加上現在社交媒體非常發達，很多人在社交平台上傳播很多很好看的舞蹈，都變成了中國舞蹈的新元素。