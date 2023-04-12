FASCA橙縣分會參訪寶島文化村 體驗台灣風情

FASCA橙縣分會2023年4月8日舉辦寶島文化村-台灣文化教學。圖二排右七至右十是諮詢導師廖美惠、僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會4月8日舉辦寶島文化村-台灣文化教學。活動由諮詢導師張珮鑾及何佳琪領隊，參訪位於安那罕市(Anaheim) 迪士尼 樂園附近花園商場內的寶島文化村(Yiya Formosa)，當天近70位青年文化大使及家長參加，在諮詢導師廖美惠導覽下，感受及體驗最有趣、最有樂子的台灣風情及台灣熱門童玩遊戲。

寶島文化村外觀是現代商店，穿越玻璃大門彷彿進入時光隧道，四周牆面有台灣廟宇、自由廣場、九份著名地標景點，及仿古鄉鎮街道的燈籠裝飾。當天橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如應邀參加，她分享旅遊權威「孤獨星球」(Lonely Planet)每年備受矚目的年末「全球十大最佳旅遊城市」(Best in Travel)排名，2022年度「台北」登上全球第二名寶座，並獲亞洲第一。

她鼓勵青年文化大使逛商品區時，不妨瀏覽台灣文化叢書及旅遊手冊，為寒暑假返台旅遊、實地飽覽寶島旅遊勝景，做好事前準備。

僑務委員張珮鑾表示，2022年10月台灣觀光局曾邀請南加州 居民參與福爾摩沙(Formosa)家庭同樂日，包括體驗Yiya Formosa寶島文化村內的台灣小吃、夜市遊戲、大抽獎等。店內提供台灣街頭小食，如鹽酥雞、甘梅薯條及台灣牛肉麵，還能體驗經典台灣夜市遊戲，包括套圈圈、乒乓賓果、彈子台及吊瓶子等遊戲。

FASCA橙縣分會這次社區教學就是希望讓美國長大的台裔僑青，走進寶島文化村猶如置身台灣，感受台灣風味旅遊樂趣，並學習台灣城鎮的多元文化。

僑務委員張珮鑾(二排左一)、諮詢導師廖美惠(二排左二)為青年文化大使解說台灣廟宇文化。（橙僑中心提供）

當天諮詢導師廖美惠擔任導覽，詳盡解說店內模擬台灣廟宇的籤詩、民間使用筊杯及祈求神明指示的擲筊文化。同時也介紹台灣的平民美食，包括珍珠奶茶製作，及街頭傳統市集懷舊零食棉花糖的拉製過程。