我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

FASCA橙縣分會參訪寶島文化村 體驗台灣風情

橙縣訊
FASCA橙縣分會2023年4月8日舉辦寶島文化村-台灣文化教學。圖二排右七至右十是諮詢導師廖美惠、僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪。（橙僑中心提供）
FASCA橙縣分會2023年4月8日舉辦寶島文化村-台灣文化教學。圖二排右七至右十是諮詢導師廖美惠、僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會4月8日舉辦寶島文化村-台灣文化教學。活動由諮詢導師張珮鑾及何佳琪領隊，參訪位於安那罕市(Anaheim) 迪士尼樂園附近花園商場內的寶島文化村(Yiya Formosa)，當天近70位青年文化大使及家長參加，在諮詢導師廖美惠導覽下，感受及體驗最有趣、最有樂子的台灣風情及台灣熱門童玩遊戲。

寶島文化村外觀是現代商店，穿越玻璃大門彷彿進入時光隧道，四周牆面有台灣廟宇、自由廣場、九份著名地標景點，及仿古鄉鎮街道的燈籠裝飾。當天橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如應邀參加，她分享旅遊權威「孤獨星球」(Lonely Planet)每年備受矚目的年末「全球十大最佳旅遊城市」(Best in Travel)排名，2022年度「台北」登上全球第二名寶座，並獲亞洲第一。

她鼓勵青年文化大使逛商品區時，不妨瀏覽台灣文化叢書及旅遊手冊，為寒暑假返台旅遊、實地飽覽寶島旅遊勝景，做好事前準備。

僑務委員張珮鑾表示，2022年10月台灣觀光局曾邀請南加州居民參與福爾摩沙(Formosa)家庭同樂日，包括體驗Yiya Formosa寶島文化村內的台灣小吃、夜市遊戲、大抽獎等。店內提供台灣街頭小食，如鹽酥雞、甘梅薯條及台灣牛肉麵，還能體驗經典台灣夜市遊戲，包括套圈圈、乒乓賓果、彈子台及吊瓶子等遊戲。

FASCA橙縣分會這次社區教學就是希望讓美國長大的台裔僑青，走進寶島文化村猶如置身台灣，感受台灣風味旅遊樂趣，並學習台灣城鎮的多元文化。

僑務委員張珮鑾(二排左一)、諮詢導師廖美惠(二排左二)為青年文化大使解說台灣廟宇...
僑務委員張珮鑾(二排左一)、諮詢導師廖美惠(二排左二)為青年文化大使解說台灣廟宇文化。（橙僑中心提供）

當天諮詢導師廖美惠擔任導覽，詳盡解說店內模擬台灣廟宇的籤詩、民間使用筊杯及祈求神明指示的擲筊文化。同時也介紹台灣的平民美食，包括珍珠奶茶製作，及街頭傳統市集懷舊零食棉花糖的拉製過程。

橙縣 加州 迪士尼

上一則

60多歲婦女在阿罕布拉市遭車撞倒 傷重不治

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%
柑縣台美商會 泡茶品茶技藝講座推廣台茶

柑縣台美商會 泡茶品茶技藝講座推廣台茶
煮飯沒顧爐 橙縣火災15人無家歸

煮飯沒顧爐 橙縣火災15人無家歸
大大老闆破產了

大大老闆破產了
南加橙縣火災15人流離失所 包括4童 起火原因竟是這個

南加橙縣火災15人流離失所 包括4童 起火原因竟是這個
視頻記錄 罕見斷尾灰鯨 南加橙縣海面現蹤

視頻記錄 罕見斷尾灰鯨 南加橙縣海面現蹤

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款