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河濱學校驚傳種族威脅 國小遭塗鴉、高中生收死亡威脅

記者邵敏／洛杉磯報導
河濱縣漢密爾頓小學遭受種族主義塗鴉的污損。（取自谷歌地圖）
河濱縣漢密爾頓小學遭受種族主義塗鴉的污損。（取自谷歌地圖）

南加內陸河濱縣屬地安扎(Anza)日前發生種族歧視事件，傳出當地的漢密爾頓小學(Hamilton Elementary School)遭受種族主義塗鴉的污損，同一條路上的高中學生收到死亡威脅。

類似校園種族歧視事件在華人城市也曾發生，家長和老師呼籲應立即採取行動。

種族歧視、納粹標誌、以及其他圖形圖像被噴塗在學校和附近的街道上。事件發生在春假期間，尚不清楚破壞者噴塗的確切時間。赫米特聯合學區(Hemet Unified School District)的一位發言人指出，這起事件發生於4月4日，學校官員表示，他們在4月5日獲悉塗鴉，並立即通知執法部門。但是，河濱縣警局表示，直到4月10日才收到有關種族主義塗鴉的報告。

雖然具體時間尚不清楚，但一位與學校關係密切且不願透露姓名的消息人士表示，這起事件令人擔憂，因為他在漢密爾頓小學有一個親人，他認為學校管理人員試圖在警局做出回應前清理塗鴉，以掩蓋事件。

這名知情者指出，發生這樣的事讓人擔憂，有三名特定學生被點名，他們的名字下面寫著，「你們都去死吧。」事發後，沒有任何信息發送給家長或工作人員，當時也沒有警察在場。知情者強調說：「在這個社區，我以前從沒見過這樣的東西。」

地區官員表示，學校監控攝像頭可能捕捉到的任何東西，連同塗鴉的圖像都已被移交給警局，學區也已在網站上發布有關此事的通知。關於三名收到死亡威脅的學生，一位家長指出，這些孩子是在同一條街道上的漢密爾頓高中( Hamilton High School )上學。

這個社區的許多家長不願發聲，他們害怕遭到報復，一些人表示，讓他們感到震驚的是，春假期間沒有收到學校有關種族主義塗鴉和威脅的通知。家長Philip Harrison表示，發生這樣的事，不感到驚訝，因為多年來，安扎地區一直以種族主義和挑剔有色人種著稱。

為了回應如何處理這起事件，學區發表了聲明，部分內容如下：河濱縣警局正在積極調查，任何具體威脅都將由執法部門處理。

類似的校園種族歧視事件在洛杉磯縣華人城市也曾發生，阿罕布拉市(Alhambra)一家華人經營的幼兒園，曾被仇恨攻擊。學校前門的玻璃門被人用糞便寫了一條侮辱性的英文文字：「媽媽，我們愛你的錢」(mother we love your money)。案發後，警方提交了一份報告，但事後並無任何嫌疑人被逮捕。

種族歧視 種族主義 學區

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