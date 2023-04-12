南加韓國城清真寺寫反伊斯蘭言論 男被捕

清真寺柱子上寫滿了反伊斯蘭教的仇恨言論。這起事件引起了當地信徒和社區居民的關注和憤怒。（abc7截圖）

洛杉磯 市警局4月11日證實涉嫌在南加州韓國城伊斯蘭中心犯下仇恨犯罪 男子已被捕。據洛縣人際關係委員會(County Commission on Human Relations)統計，仇恨犯罪率已升至19年來最高水平，比前一年增長23%。

洛杉磯市警察 局11日逮捕涉案男子，但未透露具體細節。該男子9日涉嫌在佛蒙特街(Vermont Boulevard)的清真寺柱子上塗鴉反伊斯蘭的仇恨言論，引起尚在齋月期間的信徒和社會的關注和憤慨。

美國伊斯蘭關係委員會洛杉磯地區辦公室(American-Islamic Relations)發表聲明表示，在齋月期間，穆斯林會前往當地的清真寺，以便與社區建立聯繫、開齋並完成夜間祈禱。然而，廣泛存在的伊斯蘭恐懼症和偏見繼續使穆斯林社區面臨危險，無論是在禮拜場所、公共交通工具上還是社區中。