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華美博物館講座 談黃金德案125周年

洛杉磯訊

今年是《美國訴黃金德案》(United States v. Wong Kim Ark) 125周年紀念，華美博物館連同多個團體將於4月11日（周二）下午5時至6時30分舉辦視訊講座，邀請著名學者探討1898年美國聯邦最高法院判決對亞太裔的深遠影響。

講座由華美博物館主辦，加州大學洛杉磯分校美國亞裔學生中心、等團體協辦。講座名為「最為重要：黃金德案125周年」，目的是專注探索美國歷史上華裔爭取民權，研究其對當今社區影響。

1871年出生於舊金山的黃金德，其父母都是華人。當黃金德某次出國旅行回到美國時，移民局根據1882年5月6日通過的《排華法案》拒絕他入境，黃金德為此將政府告上法庭，挑戰政府拒絕承認其公民身分的權益。1898年美國聯邦最高法院判決，根據憲法第14條修正案賦予所有在美國境內出生者都是美國公民，而不必考慮其父母的國籍。此案例保障了少數族裔移民的權益。

主講嘉賓為皇后學院校長吳華揚 (Frank Wu)，以及爾灣加州大學教授Dr. Linda Trinh Vo。講座免費參加，請鍵入網址camla.org/itmatters 登記，或瀏覽華美博物館網址camla.org 瞭解相關資訊。

加州大學 博物館 移民局

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