羅斯密Encinita小學 中英文雙語課開始招生

羅斯密學區Encinita小學的中文雙語沉浸式課程現在公開招生。（Encinita小學提供）

羅斯密學區 （Rosemead School District）的Encinita小學（Encinita Elementary School）的中英文雙語沉浸式課程(Dual Language Mandarin，DLI)開始招生 ，項目旨在為學生提供學習英語和中文的機會，招生面向幼兒園到四年級的學生。

在DLI項目中，學生將學習中文口語、繁體中文字和拼音。課程將使用50%中文和50%英文授課，包括英語語言藝術和數學等核心科目的中英文教學。該項目招收幼兒園到四年級的學生，羅斯密學區之外的學生也可以轉學至Encinita小學。

雙語沉浸式教學項目的益處是多方面，它能提升學 生對其他語言和文化的意識和尊重，同時能提高認知能力，包括聽力、一般推理和問題解決能力。根據數據，完成該項目的學生在標準化考試中表現出色，能獲得更豐富的教育和職業機會。

Encinita小學是獲獎項的羅斯密學區的一部分。Encinita小學為學生提供各種機會，作為燈塔學校的領導者，Encinita小學致力於培養每位學生的領導能力，Encinita小學所提供的資源還包括：戶外花園及自然研究；21世紀學習環境；科學、技術、工程、藝術、數學的教學（STEAM）；以及課後輔導照護等。

欲了解該項目的詳情和報名信息，請聯繫Encinita小學校長Dr.Linda Chang: 626-286-3155，如果想親自走訪，或參觀雙語課堂，校長也願意帶領參觀。感興趣的家長可在羅斯密學區的官網填寫意願表：https://www.rosemead.k12.ca.us/domain/321。