道奇空中纜車計畫 洛華埠抗議擾民

空中纜車反對者表示，纜車計畫將干擾當地居民的生活，帶來噪音。（StopTheGondola）

自從道奇 球場和洛杉磯 聯合車站空中纜車計畫提出以來，遭到周邊居民持續反對，隨著美國職業棒球新賽季開始，該計畫再次成為關注焦點。日前一批居民在洛杉磯華埠 集會，抗議這一空中纜車計畫，他們認為，穿越華埠上空的纜車不僅無法有效解決交通擁堵問題，還會給當地社區帶來很多不便。

「阻止空中纜車」聯合創始人Phyllis Ling表示，中轉纜車對緩解交通壓力並無實際意義，反而可能導致更多人開車或乘車來社區乘坐纜車。此外，大型纜車站的建設將干擾當地居民生活，帶來噪音，並且纜車每天將運行長達19小時。

洛杉磯加州大學（UCLA）環境與可持續發展研究所教授Jon Christensen表示，該計畫將對社區產生重大影響，而且沒有實際益處。纜車將從聯合車站出發，設有一個位於洛杉磯州歷史公園附近的華埠站，然後連接至道奇體育場。它將佔用公共道路以及洛杉磯州歷史公園的公共土地。來自UCLA的交通研究人員使用最先進的交通模擬模型，來檢驗纜車可能帶來的環境影響。他們發現，纜車不太可能顯著減少溫室氣體排放和緩解交通。

據了解，這一纜車計畫預計耗資約3億元，每小時可運送1萬人。1.2英里的距離所需時長六至七分鐘。官方預計纜車將在2028年洛杉磯奧運會前建成，並允許持有球賽門票者及附近居民免費乘坐。

華埠居民Amy對免費乘坐的可行性表示質疑，她關心該計畫的資金來源，以及維護、修理和保養所需的經費。值得注意的是，該計畫的所有權已由前道奇球隊老闆弗蘭克麥考特（Frank McCourt）轉移給非營利組織「解決氣候」，這意味著該計畫有可能申請州和聯邦資金，但這些資金將來自納稅人的稅收。

此前，洛杉磯市政府曾反對該計畫，因纜車塔樓將占用可負擔住房的土地。