我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

內陸一所中學教師涉種族歧視詞語 家長抗議

記者啟鉻／芳塔那報導
涉事女教師用種族歧視字詞訓斥學生，全程被其他學生手機錄影。（KTLA）
涉事女教師用種族歧視字詞訓斥學生，全程被其他學生手機錄影。（KTLA）

南加內陸一所中學女教師近日在課堂上使用種族歧視語詞（N-word），被學生用手機錄影，而學區仍允許這名教師留在校區繼續教學，引起家長和學生憤怒，紛紛在社媒嗆聲。

事件發生在芳塔那市（Fontana）的紅杉中學（Sequoia Middle School）。手機視頻是由一名八年級學生在數天前上文學課時錄下的。視頻顯示，涉事教師在課堂上，重複對坐著的一名非裔學生說著N字頭的詞，令學生似乎很不舒服，沉默不發一言。而其他學生看到發生的情景感到震驚。

在視頻中聽到教室說「你問我這個字怎樣拼，那就跟著我發音。」而老師說的就是N字頭的字。

芳塔那學區發言人證實，視頻中顯示的場景，發生在教師課堂上講解美國作家馬克吐溫小說環節。拍攝視頻的學生表示，當時一名學生向老師提出問題，如何拼寫這個N字頭的字。教師於是對提問學生尖叫起來，令人費解。

視頻拍攝學生說，然後老師站在教室前面對著學生們說，「這只是一個英文單詞，存在字典中而每個人都會說。」

雖然有學生向校方報警，但學區還是允許涉事教師返回課堂。據稱這名教師說，她倒不在意家長和學生們的看法。目前尚未聽到學區是否對這名教師給予什麼處罰。

學區 手機 種族歧視

上一則

世界晚報╱不把中國人當人？亞航這麼做被罵慘

下一則

世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

延伸閱讀

南加內陸警方查獲汽車盜竊 竊賊住家有大量贓物

南加內陸警方查獲汽車盜竊 竊賊住家有大量贓物
生活成本低 加州內陸19縣人口不減反增

生活成本低 加州內陸19縣人口不減反增
南加內陸聖縣警方電子網絡系統遭干擾

南加內陸聖縣警方電子網絡系統遭干擾
教師涉種族歧視詞語 家長抗議學區不處分

教師涉種族歧視詞語 家長抗議學區不處分
南加內陸 交通事故不斷

南加內陸 交通事故不斷
Tesla前非裔員工告歧視 獲賠320萬

Tesla前非裔員工告歧視 獲賠320萬

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象