我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

洛縣推出槍枝暴力防治平台 將跨部門、跨領域合作解決

記者趙健／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局發布槍枝暴力防治計畫，解決影響洛杉磯縣的槍暴問題。（Getty Images）
洛杉磯縣公共衛生局發布槍枝暴力防治計畫，解決影響洛杉磯縣的槍暴問題。（Getty Images）

今年以來全美已發生超過140起大規模槍擊案，槍枝暴力已成為許多城市和社區面臨的嚴重問題。洛杉磯縣公共衛生局（L.A. County Department of Public Health）日前發布了「槍枝暴力防治平台」，減少威脅洛杉磯縣和全美社區的槍枝暴力。

洛縣公共衛生局聯合社區和信仰組織、醫療及心理衛生專業人員、社會服務提供者以及公共衛生專家等多方合作夥伴，共同制定了「多方槍枝暴力防治平台」。該平台將以公共衛生方法來應對槍枝暴力問題，並確定了四個關鍵優先領域及相應的策略。

1.槍枝安全法規：倡導實行嚴格的槍枝安全法規，包括在地方和全國範圍內，恢復聯邦禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法令。

2.社交聯繫和治療服務：努力促進社交聯繫、治療實踐以及和平文化的舉措。

3.提高槍枝暴力限制令的認知和執法：包括宣傳教育提高公眾對槍枝暴力限制令的認知，確保服務和信息傳遞具有文化相關性，並讓社區居民更容易發起槍枝暴力限制令。

4.學校安全和服務：為所有K-12學生增加綜合、具有文化相關性的身心健康支持和服務的接入，至少在三個學區實施試點項目，提高學校的安全性。

「多方槍枝暴力防治平台」將以數據為基礎，針對洛杉磯縣和整個美國受槍枝暴力影響的社區制定具體的行動計畫。槍枝暴力問題需要跨部門、跨領域的合作解決。資料顯示，在洛杉磯縣，非裔和西裔男性是最常受到槍枝暴力影響的群體。他們經常面臨社會經濟壓力和種族歧視，更容易成為暴力行為的受害者和加害者。

根據非營利研究組織GVA（Gun Violence Archive）的數據，截至4月7日，2023年全美已發生143起大規模槍擊案，其中包括在蒙特利公園市發生的致命大規模槍擊事件。洛杉磯縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）在新聞稿中表示，洛杉磯縣有太多的家庭和社區受到可預測和可預防的槍枝暴力影響，強化相關法規和提出創新的解決方案是解決這一危機和預防暴力行為的必要步驟。

洛杉磯 槍擊 蒙特利公園市

上一則

升學規劃專家陳肇新：想讀醫科 要有與眾不同的專長

下一則

超前部署 紐森宣布儲備墮胎藥

延伸閱讀

研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%

研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%
南洛杉磯警匪追逐小狗被扔出車外 3嫌被逮小狗平安

南洛杉磯警匪追逐小狗被扔出車外 3嫌被逮小狗平安
槍暴如病毒 洛縣公衛局推出槍暴防治平台

槍暴如病毒 洛縣公衛局推出槍暴防治平台
反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器

反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器
田州小學槍案／槍手母親 至少兩度在社媒呼籲「控槍」

田州小學槍案／槍手母親 至少兩度在社媒呼籲「控槍」
「採取行動阻槍暴」拜登再籲：通過攻擊性武器禁令

「採取行動阻槍暴」拜登再籲：通過攻擊性武器禁令

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象