饒影凡宣布：參選加州第25選區參議員

蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 宣布將參選加州參議會第25選區參議員席位。（饒影凡提供）

蒙特利公園市 議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 4月10日宣布，將參選加州參議會第25選區參議員席位，該席位目前由Anthony Portantino擔任，其任期將屆滿並準備參選國會眾議員。

饒影凡表示，她希望憑藉專業知識來處理加州最複雜的問題。她說：「作為一個經營過企業、瞭解投資及金融並能平衡預算者，我願意親力親為解決我們今天面臨的複雜問題，從住房負擔能力與經濟不平等，至獲取醫療保健、優質學校及確保安全社區 。」

饒影凡在洛杉磯加州大學 獲經濟學學士學位，在羅耀拉馬利蒙特大學 (Loyola Marymount) 獲工商管理碩士學位。她通過賓州大學沃頓商學院 (Wharton School U Penn) 完成了認證監管與合規專業證書，並持有 12個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，並擔任 FINRA 仲裁員。

最近，蒙市發生的大規模槍擊事件震驚整個社區。饒影凡表示：「我們必須確保這樣的悲劇永遠不會再次發生。我們需要解決槍枝暴力的根本原因，提供心理計劃，並通過合理的槍枝安全法律來保護我們的社區安全。」

加州參議會第25選區擁有眾多華人聚集的城市，包括阿罕布拉、亞凱迪亞 、克萊蒙、格蘭岱、格蘭杜拉（Glendora）、拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）、蒙羅維亞、蒙特利公園、巴沙迪那、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、南巴沙迪那、天普市、庫卡蒙加牧場市以及Upland。第25選區的選民登記情況為民主黨46%、共和黨22%和無黨派選民26% ，從族裔來看，亞太裔佔19%、拉丁裔19%、非裔5%。