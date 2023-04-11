我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

饒影凡宣布：參選加州第25選區參議員

洛杉磯訊
蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 宣布將參選加州參議會第25選區參議員席位。（饒影凡提供）
蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 宣布將參選加州參議會第25選區參議員席位。（饒影凡提供）

蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 4月10日宣布，將參選加州參議會第25選區參議員席位，該席位目前由Anthony Portantino擔任，其任期將屆滿並準備參選國會眾議員。

饒影凡表示，她希望憑藉專業知識來處理加州最複雜的問題。她說：「作為一個經營過企業、瞭解投資及金融並能平衡預算者，我願意親力親為解決我們今天面臨的複雜問題，從住房負擔能力與經濟不平等，至獲取醫療保健、優質學校及確保安全社區 。」

饒影凡在洛杉磯加州大學 獲經濟學學士學位，在羅耀拉馬利蒙特大學 (Loyola Marymount) 獲工商管理碩士學位。她通過賓州大學沃頓商學院 (Wharton School U Penn) 完成了認證監管與合規專業證書，並持有 12個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，並擔任 FINRA 仲裁員。

最近，蒙市發生的大規模槍擊事件震驚整個社區。饒影凡表示：「我們必須確保這樣的悲劇永遠不會再次發生。我們需要解決槍枝暴力的根本原因，提供心理計劃，並通過合理的槍枝安全法律來保護我們的社區安全。」

加州參議會第25選區擁有眾多華人聚集的城市，包括阿罕布拉、亞凱迪亞、克萊蒙、格蘭岱、格蘭杜拉（Glendora）、拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）、蒙羅維亞、蒙特利公園、巴沙迪那、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、南巴沙迪那、天普市、庫卡蒙加牧場市以及Upland。第25選區的選民登記情況為民主黨46%、共和黨22%和無黨派選民26% ，從族裔來看，亞太裔佔19%、拉丁裔19%、非裔5%。

加州大學 蒙特利公園市 亞凱迪亞

上一則

南加單身聯歡餐會4/16晚在蒙市舉辦

下一則

洛縣租客驅逐令每月逾3千份 積欠低於1747元公平市場租金不得驅趕

延伸閱讀

快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源

快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源
研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%

研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%
加州諾羅病毒來襲易生胃腸病 民眾這樣做可自保

加州諾羅病毒來襲易生胃腸病 民眾這樣做可自保
億萬富翁 180加州居民登榜 NVIDIA華裔創始人黃仁勳 10大富豪第4

億萬富翁 180加州居民登榜 NVIDIA華裔創始人黃仁勳 10大富豪第4
加州2男刮刮樂各中百萬 得主可能是亞裔

加州2男刮刮樂各中百萬 得主可能是亞裔
平價屋開發難 洛縣一半城市未達標準

平價屋開發難 洛縣一半城市未達標準

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象