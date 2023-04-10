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南洛杉磯警匪追逐小狗被扔出車外 3嫌被逮小狗平安

記者陳懿／綜合報導
洛市警方在推特上發布小狗的照片，與民眾報平安。（圖片來源：LAPD Twitter）
洛市警方在推特上發布小狗的照片，與民眾報平安。（圖片來源：LAPD Twitter）

洛杉磯警局8日在推特上發布一張小狗的照片，這隻小狗在7日的警匪追逐中被丟出車外，幸好小狗奇蹟似的生還，目前由動物保護協會保管。

事件發生於7日中午，警方在南洛杉磯（South LA）99街和阿瓦隆大道（Avalon Blvd）發現犯下試圖謀殺和劫車的通緝犯，並展開追捕。嫌犯駕駛一輛雪佛蘭（Chevrolet）Avalanche，雙方一路從南灣區（South Bay）追逐到英格伍（Inglewood）和威徹斯特（Westchaster）。期間，嫌犯多次在車道上危險駕駛，還違反交通規則逆向行駛。直到車輛的一個輪胎爆胎後，他仍然繼續駕駛逃離警察。

在追逐近50分鐘時，嫌犯駕駛的車輛和一輛紅色奧迪A8相撞。只見嫌犯的車輛降低速度，隨後車內跑出一男兩女。男嫌犯打開一旁停靠路邊車輛的後車門，並坐了上去，另兩名女性則往另一個路口徒步奔跑。

據Fox11新聞描述，男嫌犯上的車輛很有可能是他的友人。警方繼續在南洛杉磯追捕嫌犯上的第二輛車。

追捕過程中，嫌犯搭乘的廂型車在56街和費格羅亞街（Figueroa St.）附近突然慢了下來，接著一個人從車內丟出一個Micheal Kors的名牌包，裡面還有一隻八周大的小狗。

嫌犯從移動的車子中，丟出一隻裝在名牌包裡只有八周大的小狗。（圖片來源：Fox新聞...
嫌犯從移動的車子中，丟出一隻裝在名牌包裡只有八周大的小狗。（圖片來源：Fox新聞截圖）

在下午2時左右，嫌犯的車輛在海港道（Harbor Gateway）社區降下速度，隨後車門打開，兩名嫌犯丟棄還在移動的車輛，徒步逃跑。最終，在附近的住宅區遭警方逮捕。

據警方消息，一共有三人被捕。其中男嫌犯為27歲的奧瓦雷茲（Gustavo Alvarez），他在3月26日犯下試圖謀殺和劫車的罪名，遭到通緝。遭逮捕的還有同歲的女嫌犯莫瑞諾（Lynette Moreno）。另外，駕駛第二輛車帶奧瓦雷茲逃跑的女性駕駛，25歲的薩穆迪奧（Michelle Zamudio）也被逮捕。

隔日，警方在推特上發布被丟出車內的小狗照片，跟大眾報平安。這隻八周大的小狗在移動的車輛中被丟出後，竟然還能生還並被警方帶回警局，引起網友疼惜。

目前小狗被安置在南洛杉磯動物服務中心（South LA Animal Service），但是尚沒有被開放領養。

洛杉磯 通緝 推特

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