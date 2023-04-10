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聖縣警方電子網路系統遭駭干擾 FBI介入調查

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
內陸警方電子網路遭干擾，FBI介入調查。（警方提供）
內陸警方電子網路遭干擾，FBI介入調查。（警方提供）

南加內陸警方近日發生內部電子網路系統受不明來源干擾事件（network disruption），引發高度關注，聯邦調查局（FBI )和國土安全部門已經介入調查，弄清駭客是否有目標攻擊。

這起事件發生在內陸帝國（Inland Empire）聖伯納汀諾縣警局。警方發言人羅奎瑞茲（Mara Rodriguez ）並未透露這次罕見的內部電子網路系統遭干擾細節，只是表示，干擾事件影響有限，執法人員並未受到威脅，警方運作系統也沒有遭受影響。

發言人表示，警方發現問題後，立即加強了網路安全措施，並開始與警方信息技術人員，以及第三方蒐證專家合作調查。目前尚未確定，是否有駭客對警方電子網路實施針對性攻擊。

縣府發言人沃特（David Wert ）表示，縣府其它網路與警局電子網路分開運作，除警局外其它網路尚未發生類似干擾事件。截至發稿，這起事件尚無進一步資訊披露。

有關心這起事件的居民，在縣警局官方臉書留言，詢問「這就是為什麼所有監獄探訪被取消的原因嗎？」一名自稱Anna Parker居民發帖說：「不明白警方發布資訊到底在說什麼？發生了什麼事情？難道有駭客侵入警局的互聯網或安全系統？」同時表示「一些人告訴我，監獄探訪預約突然取消，等待通知。」希望警方對此事件說的不要太含糊，要更清楚一些。

駭客 監獄 南加

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