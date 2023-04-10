公開女客走光照 洛縣麥當勞挨告侵犯隱私

麥當勞招牌。（路透）

洛杉磯 縣霍桑市（Hawthorne）32歲的La Tia Yarbrough近日向法院提告，指當地一家麥當勞 分店的店員服務態度不佳，不但偷拍她的車牌，事後當她在Yelp上貼文時，還以侮辱性言詞與偷拍的走光照嘲諷La Tia Yarbrough。她因此要求分店負起過失責任、員工的侵犯隱私 ，與不定額的故意情緒傷害。麥當勞尚未做出回應。

訴狀指出，La Tia Yarbrough在2022年4月2日凌晨3時40分開車前往Rosecrans Avenue 3500街區的麥當勞，並在得來速車道準備點餐，但是不知為何，店員卻說她們聽不到La Tia Yarbrough，直到20分鐘後才說可以點餐了。但當La Tia Yarbrough點餐時，店員卻說現在只供早餐，La Tia Yarbrough因此發怒，抱怨店員為何讓她空等，還在這20分鐘內換了菜單。

當下，一名女性店員卻向La Tia Yarbrough出示她的車牌照片，可能意圖要La Tia Yarbrough住口，La Tia Yarbrough因此索要店員的名字，並要經理出來，但兩項要求都被拒絕。La Tia Yarbrough事後在Yelp上貼文分享該店的誇張事蹟，但一名自稱「Marquita L」的用戶卻回文指稱，「請妳以後要到麥當勞或任何餐廳時，都要記得穿好衣服」，還附上一張La Tia Yarbrough點餐時的露點照。

訴狀指出，La Tia Yarbrough當時位處車內，就算上衣不小心滑落露點，這也是她的私人空間，拍攝這樣的照片已經侵犯隱私，更何況La Tia Yarbrough當時對偷拍根本不知情，事後才在網路上看到公然散布的露點照，這些不當行為已經對La Tia Yarbrough構成騷擾與心理傷害。