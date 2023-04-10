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洛市天降外送餐點 爆陰謀論

編譯胡立宗／綜合報導
佛州外送詐騙的訂單，只點了一包Taco Bell辣醬，外送員機警未上當。（Guner Harris提供）
佛州外送詐騙的訂單，只點了一包Taco Bell辣醬，外送員機警未上當。（Guner Harris提供）

洛杉磯市西木區（Westwood Hills）與高地公園（Highland Park）2023年初曾經發生過Uber Eats外送不點自來的怪事，雖然在洛杉磯時報3月15日報導後，兩個社區就不再收到各類的免費餐點，但是母公司Uber與洛市警局（LAPD）一日沒有給出明確解答，各式各類的猜測依然在口耳相傳間發酵，雖然有些居民認為「就讓它去吧」，但對於部分人來說，他們更擔心天降大餐某一天又出現在家門口。

高地公園的居民收到免費餐點，雖然有些疑慮，但多半還是樂觀看待的。不過到了富人群居的西木區，天降餐點就整個變調了，充滿陰謀論的色彩。西木區居民廣為流傳的假說之一是，歹徒透過Uber Eats試探該戶人家是否在家，如果有人應門，就趁機入室劫掠一番。但是當鄰居家門真的堆滿一堆未領餐點後，隔壁人家又會主動幫他們清理，以免惡人發現這戶長期沒人。

要說西木區從這起事件中獲得什麼，業主協會（Property Owners Association）一位理事Terry Tegnazian 說，大概就是鄰里間的互動更多、情誼更深了吧。因為不點自來的餐點，社區居民間的電郵往來更加密切，要是發現鄰居有異常動靜，也會向協會通報。只是協會向洛市警局多次詢問，LAPD都說沒有發現與竊盜集團有關的線索；至今也沒有真的發生竊案，因此不少人都認為，那就讓它過去吧。

眾多假說中，除了伺機竊盜已被排除，其他還在口耳之間流傳，例如免費送食物其實是某個大學的心理學實驗，或是某些業者的宣傳手法。但是有一項成真的假說是釣魚（phishing），不過不是針對住戶，而是針對快遞員。外送員遭到詐騙的案例並非發生在洛杉磯，而是在加州其他地方，甚至是外州。

釣魚情節多半是，外送員拿到餐點後不久，就接到Uber Eats服務中心的來電，通知客戶要求取消，但怪異之處在於，客服人員還會要求外送員提供個資，說是要確認身分以便退款。不過事實上，假如快遞員真的提供了個資，那他們帳戶內的薪資就會被提領一空。快遞員工會抱怨，有些人損失了300多元，這些都是他們每周工作60至80小時換來的辛苦錢，釣魚詐騙有夠可惡。

不過佛州的一名Uber Eats外送員 Guner Harris就發現了陰謀，3月18日成功避免被騙而成為當地媒體的大新聞。Guner Harris說，他到Taco Bell取餐時就發現不對勁，因為對方只點了一包辣醬。取件後不久，他就接到顯示為Uber的來電，說訂單取消並要Guner Harris提供個資，Guner Harris覺得不對、當即掛了電話，然後向真正的Uber Eats詢問，確認這是一起詐騙。

對於從加州到佛州的一連串事件，Uber表示西木區與高地公園的免費餐點應與釣魚詐騙無關，但會與洛市警局持續合作。至於外送員遭到詐騙的案件，Uber則說，他們已經告知快遞員不要提供個人資訊，並且針對可疑帳戶進行封鎖，與其他不能公開的措施。如果之後再出現不請自來的餐點，Uber強調他們一定會立刻採取行動。

洛杉磯西木區住戶門口堆滿了外送餐點。（西木社區管委會提供）
洛杉磯西木區住戶門口堆滿了外送餐點。（西木社區管委會提供）

詐騙 釣魚 洛杉磯

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