鑽石吧華人住宅搶案 三嫌被控重罪

2022年11月13日鑽石吧發生入室搶劫案，三名西裔歹徒持槍打劫一對華人祖孫，目前被拘捕不得保釋。(警方提供)

去年11月持槍入室搶劫鑽石吧華人 居民的三名被告，7日在波莫納法庭應訊被控持槍搶劫和盜竊等多項重罪，不得保釋；但三嫌均不認罪，下次出庭5月11日審前聽證。

根據洛杉磯 縣地檢署檢察官起訴書，三名被告Rynell Verdin、Mattron Brown和Arturo Gonzalez分別為25歲、29歲和20歲，三人分別被控兩項二級搶劫（second-degree robbery）和一項針對年長者的重大盜竊罪（grand theft），搶劫鑽石吧華人居民超過2萬2000元的現金及其他財物。Rynell Verdin還另外面臨一項接收和窩藏被盜物品的輕罪指控。

該起入室搶劫案發生在2022年11月13日周日晚上，洛杉磯縣警察局鑽石吧分局接到當地Viento Verano Drive 1900號街區一棟住宅的報警電話，稱發生了一起搶劫案。警員趕到現場時，發現了兩名受害者，一名18歲的男子和一名74歲的老婦，兩人為祖母和孫子關係。