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台塑王文祥遭抹紅 右翼媒體報導惹議

編譯陳盈霖／綜合外電報導
王文祥和妻子王范文華。（本報檔案照／記者趙健攝影）
王文祥和妻子王范文華。（本報檔案照／記者趙健攝影）

洛杉磯時報9日報導，極右翼媒體「每日傳訊」（Daily Caller）近期針對與中國有任何關係的華裔或台裔商業領袖，稱他們與中共關係密切，甚至從事相關間諜活動。

月前，洛杉磯JM Eagle執行長王文祥（Walter Wang）台灣朋友看到每日傳訊刊登一篇文章，大量用「據稱」等字樣，將他與前洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）描繪與中共關係密切。

身為台塑集團創辦人王永慶兒子，九歲與母親移民來美。他告訴洛杉磯時報「這太荒謬，也令人擔憂」。

「每日傳訊」也提到華美銀行董事長兼執行總裁吳建民（Dominic Ng），他在2月被該媒體指為間諜。2月27日吳建民接受世界日報專訪時說「這些言論非常離譜」。

「每日傳訊」文章標題是「巨大的危險信號：拜登提名人賈西提，與據稱中國情報機構前線組織（Alleged Chinese Intel Front Groups）關係內幕」。王文祥被指向賈西提成立的洛杉磯市長基金會（Mayor's Fund of Los Angeles）捐贈大筆資金。

賈西提卸任後，市長基金會在新任市長貝斯（Karen Bass）領導下繼續運作。

洛杉磯時報要求每日電訊回應。該媒體出版人帕特爾（Neil Patel）通過電郵指出，他們在文章發表前，電郵請王文祥評論是否有誤，但未收到回音。

據報導，王文祥一位發言人說，電郵是在文章發表前兩小時傳送，並未註明截止日期，且接收郵件的員工已下班。吳建民辦公室表示曾收到來電者訊息，但他們不會對離奇的說法、謠言作出回應。

洛杉磯 賈西 間諜

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