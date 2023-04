為底層爭權益 草根領袖分享經驗

「One Fair Wage」主席Saru Jayaraman。(會議視頻截圖)

少數族裔媒體服務( Ethnic Media Services,EMS)7日舉辦邀請獲獎的三位「草根」領袖,分別分享他們如何為餐廳服務者爭取更高薪資,為監獄 犯人爭取應有權益以及保證民眾住房權利,幫助遊民 的經驗。

「One Fair Wage」一直以來都為餐廳服務員爭取更高時薪。主席Saru Jayaraman說,疫情以來,全美約有120萬餐廳服務員離開餐廳業。餐廳服務生入職前被要求繳納「安全食品培訓費」,而進行培訓的公司就是全國餐廳業者協會成立的,他們用賺取服務員的錢,再來遊說壓制餐廳服務員時薪的調漲。

「Legal Services for Prisoners with Children/All of Us Or None 」執行長Dorsey Nunn致力於幫助被羈押犯人的權益。他說,多年來幫助了成百上千名關押在縣監獄犯人,重新拿回投票 權。他說,犯人不是代表監獄投票,而是代表社區投票。這對於社區的發展至關重要。這幾年組織得以不斷成長,喬治布希當選總統那年,佛州的部分支持票就是監獄投票人士貢獻的。此外,Dorsey Nunn還提倡找工作時,最後一步再審查應聘者的犯罪紀錄,多給他們重新貢獻社會的機會。

「Legal Services for Prisoners with Children/All of Us Or None 」執行長Dorsey Nunn。(會議視頻截圖)

「Brilliant Corners」致力於為無家可歸者找到房子住。項目主任Chris Contreras說,加州目前有17萬遊民。全州租金的上漲使無家可歸現象日益嚴重。洛杉磯遊民數量佔加州的30%,其中拉美裔佔30-40%。他說,組織主要幫助這些遊民找到可負擔住房,讓他們明白有房住是一項權利。「Brilliant Corners」通過本地以及加州的住房補貼,為無家可歸者提供資金幫助。同時與開發商和房東建立連結。為遊民提供專業的諮詢服務,讓他們在新家長久居住。

「Brilliant Corners」項目主任Chris Contreras。(會議視頻截圖)

三位演講都獲得了2023年James Irvine Foundation Leadership Awards,該獎項每年頒發給為爭取民眾利益而作出貢獻的草根團體領袖。