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浙江總商會舉辦網紅盛典 百萬粉絲大網紅出席 500餘人參與

記者張宏╱洛杉磯報導
全美浙江總商會日前在聖蓋博喜來登酒店，為慶祝六周年慶典舉辦一場別開生面的網紅經濟論壇，現場有500多人出席。（記者張宏／攝影）
全美浙江總商會日前在聖蓋博喜來登酒店，為慶祝六周年慶典舉辦一場別開生面的網紅經濟論壇，現場有500多人出席。（記者張宏／攝影）

破解百萬粉絲網紅的養成機密，素人也能直播帶貨成為網紅！全美浙江總商會為慶祝六周年慶典，日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦一場別開生面的網紅經濟論壇，邀請在各個社交網路平台呼風喚雨的網紅和孵化公司等，一起分享如何增加粉絲和幫助商家直播推廣等訊息。

Tiktok上有680萬粉絲，以跟著嘻哈音樂舞蹈和獨特時尚裝扮著稱的Joey R...
Tiktok上有680萬粉絲，以跟著嘻哈音樂舞蹈和獨特時尚裝扮著稱的Joey Reed（左）也出席活動。（記者張宏／攝影）

活動現場數百名賓客座無虛席，近百名在各大社交平台活躍的各個族裔網紅。其中包括數位百萬粉絲的大網紅，如Tiktok上有680萬粉絲，以跟著嘻哈音樂舞蹈和獨特時尚裝扮著稱的Joey Reed，還有不同規模的商品贊助商等。

在Tiktok有30萬粉絲的Mingalabae是一名越裔女孩。（記者張宏／攝影...
在Tiktok有30萬粉絲的Mingalabae是一名越裔女孩。（記者張宏／攝影）

在Tiktok有30萬粉絲的Mingalabae是越裔，她疫情前在一家醫療中心工作，疫情期間因為失業在家，她開始做Tiktok帳戶。她的帳戶除了分享個人生活，還會做各種資料收集，討論各種政策議題。她還因此找到一家非盈利組織的工作。

她說，希望能用輕鬆易懂的方式讓大家了解和關注這些議題。當然也會因此有很多惡意評論，但這些都不會影響她繼續做下去。她的帳戶並不是為了營利目的，而是希望人們除了抱怨，能為改變這個世界做一些實際事情。她也接到過一些關於鼓勵亞裔投票的推廣，未來她希望能有更多影響力，幫助亞裔。

全美浙江總商會日前在聖蓋博喜來登酒店，為慶祝六週年慶典舉辦一場別開生面的網紅經濟...
全美浙江總商會日前在聖蓋博喜來登酒店，為慶祝六週年慶典舉辦一場別開生面的網紅經濟論壇，現場有500多人出席。（記者張宏／攝影）

商會會長林光表示，務實創新是商會特色，杭州是中國的網紅之城，因此商會在周年慶之際創辦網紅經濟論壇，同時成立網紅經濟聯盟。通過這次論壇各路網紅分享成功經驗，網紅孵化的MCN公司分享網紅成功機密，讓大家意識到其實直播門檻沒有想像那麼高，未必需要美女和豪華直播設備，而是需要精準面對客群需求，這樣每個人都能成為網紅。

林光和葛萊美獎創始人Mike Greene（右）強強聯手。（記者張宏／攝影）
林光和葛萊美獎創始人Mike Greene（右）強強聯手。（記者張宏／攝影）

直播業者陳彩霞表示，她最多一天播12個小時，其實直播很簡單。主要是要利他主義，除了分享自己實際使用商品的心得，還要想觀眾能夠在直播間獲得什麼。同時帶貨時必須反覆強調產品是觀眾喜歡、需要、且價格非常好值得買，如果錯過今天就沒有了。

在頒發網紅達人的貝美獎（Bemy Award)時，26名不同平台的網紅獲得榮譽和獎杯。葛萊美獎創始人Mike Greene表示，在任何一個行業成為頂尖人物都沒有捷徑可走，網紅也是如此，希望年輕人能勇敢追夢。

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