我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

洛市小區遭縱火 數周近10起

洛杉磯訊
火災發生時，屋內火光四濺，人們匆忙逃離。（KTLA5）
火災發生時，屋內火光四濺，人們匆忙逃離。（KTLA5）

洛杉磯市 Mt. Washington、Silver Lake 社區，在過去幾周內已接連發生近十起火災，當局認為是有人故意縱火所為，這名縱火犯目前仍逍遙法外。居民家中的監控攝像頭記錄火災發生的場景，火光四濺，人們匆忙逃離。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

迄今為止，雖然火災造成的破壞僅限於垃圾箱和柏樹被燒焦，但該地區居民擔心事情可能會升級。

有一次火災發生時，居民 Walter Moguel 看到一扇破裂的窗戶，這才注意到家門口的火勢，他認為是有人故意縱火。幸運的是，消防員迅速對這場大火做出反應，火勢沒有蔓延。房主表示，「我不知道大火究竟離家有多少尺，我們嚇都壞了，以為會因此失去家園。」

這兩個社區的居民指出，在過去幾周內，已發生七到十起火災，他們為此感到很不安。消防部門警告居民，火災可能是連環縱火犯所為。

住在 Mt. Washington 的居民 Julie Casey 表示，火災讓大家十分害怕，「昨晚，我們聽到一輛車停在車道上，立即走到外面看看是誰，這樣的事情以前從未發生過。」根據 Casey 的說法，整個3月份，一直有人在該地區周圍開車，並使用助燃劑點燃柏樹，因為它們特別易燃。

Adam Kurtzman 是另一名火災受害者，回憶火災經歷，他感到恐慌，「我不想失去房子，希望縱火者不要在這裡重複作案。」

洛杉磯消防局指出，已在調查過程中收集了大量有用的照片和視頻。 4月4日（周二）晚上10時15分左右，洛杉磯警察局回應未來街 （Future Street）300 號街區的市民報案，他們從社區張貼的傳單上認出疑似縱火犯。警方表示，目前已發現嫌疑人車輛，正在檢查汽車上的指紋。

縱火 洛杉磯 警察

上一則

擬拒Walgreens合作 聯邦法擋紐森

下一則

鮭魚季恐禁捕 漁業社區尋救濟

延伸閱讀

洛市居民小區有人縱火 數周近10起 視頻記錄

洛市居民小區有人縱火 數周近10起 視頻記錄
個資外洩 321臥底警提告

個資外洩 321臥底警提告
煮飯沒顧爐 橙縣火災15人無家歸

煮飯沒顧爐 橙縣火災15人無家歸
洛市7歲男童下落不明 警公佈照片籲民眾協尋

洛市7歲男童下落不明 警公佈照片籲民眾協尋
南加橙縣火災15人流離失所 包括4童 起火原因竟是這個

南加橙縣火災15人流離失所 包括4童 起火原因竟是這個
孟加拉首都成衣市場凌晨大火 3000店鋪付之一炬

孟加拉首都成衣市場凌晨大火 3000店鋪付之一炬

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下