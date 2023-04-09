洛市小區遭縱火 數周近10起

火災發生時，屋內火光四濺，人們匆忙逃離。（KTLA5）

洛杉磯 市 Mt. Washington、Silver Lake 社區，在過去幾周內已接連發生近十起火災，當局認為是有人故意縱火 所為，這名縱火犯目前仍逍遙法外。居民家中的監控攝像頭記錄火災發生的場景，火光四濺，人們匆忙逃離。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

迄今為止，雖然火災造成的破壞僅限於垃圾箱和柏樹被燒焦，但該地區居民擔心事情可能會升級。

有一次火災發生時，居民 Walter Moguel 看到一扇破裂的窗戶，這才注意到家門口的火勢，他認為是有人故意縱火。幸運的是，消防員迅速對這場大火做出反應，火勢沒有蔓延。房主表示，「我不知道大火究竟離家有多少尺，我們嚇都壞了，以為會因此失去家園。」

這兩個社區的居民指出，在過去幾周內，已發生七到十起火災，他們為此感到很不安。消防部門警告居民，火災可能是連環縱火犯所為。

住在 Mt. Washington 的居民 Julie Casey 表示，火災讓大家十分害怕，「昨晚，我們聽到一輛車停在車道上，立即走到外面看看是誰，這樣的事情以前從未發生過。」根據 Casey 的說法，整個3月份，一直有人在該地區周圍開車，並使用助燃劑點燃柏樹，因為它們特別易燃。

Adam Kurtzman 是另一名火災受害者，回憶火災經歷，他感到恐慌，「我不想失去房子，希望縱火者不要在這裡重複作案。」

洛杉磯消防局指出，已在調查過程中收集了大量有用的照片和視頻。 4月4日（周二）晚上10時15分左右，洛杉磯警察 局回應未來街 （Future Street）300 號街區的市民報案，他們從社區張貼的傳單上認出疑似縱火犯。警方表示，目前已發現嫌疑人車輛，正在檢查汽車上的指紋。