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洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗

洛杉磯訊
洛縣防疫新規，警消及政府僱員不再強制接種疫苗，下周一生效。（洛縣公衛局）
洛縣防疫新規，警消及政府僱員不再強制接種疫苗，下周一生效。（洛縣公衛局）

洛杉磯縣警局表示，洛杉磯縣（LA County）在4月10日結束對於警察、消防員，還有其他政府僱員的疫苗要求，允許雇用沒有接種過疫苗的人。

洛縣警局發言人瑞茲（Jesus Ruiz）表示，政府官員要接種疫苗的規定將在10日（周一）結束，不論新老僱員。這也是該縣在解除新冠疫情危險警戒後的最新政策。

在疫情嚴重的時期，洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）曾表示，新冠肺炎是全美警察致死率最大的原因。所以當時為了保護警消救援人員的安全，所以規定他們必須接種疫苗。

雖然許多研究和數據都顯示，疫苗能有效減少發病的症狀和住院的機率，仍有少數人不願意接種。一位消防員曾表示，自己有打疫苗，但他認為這應該是個人選擇，而不是硬性規定。但是在當時的規定下，除了施打疫苗和宗教信仰有衝突才能被豁免。

據洛杉磯時報（LA Times）數據顯示，在10萬名州政府機構的僱員中，共有7000多人被豁免，同時也有68名僱員因拒絕接種疫苗被開除。

但是，這個新政策並不代表整個縣將回到疫情以前的樣子，仍有許多防疫規定被沿用，例如醫療人員仍必須接種前兩劑疫苗和至少一劑加強針。

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