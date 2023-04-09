聖蓋博復活節撿蛋 老少上陣官民同樂

小朋友的手工攤位。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）8日舉辦了熱鬧的復活節 第78屆年度「春季彩蛋慶典」活動。當天有撿彩蛋、兒童填色比賽、與兔子合影等活動，吸引大批小孩、家長一起遊玩。

影音：記者王若然／拍攝

「春季彩蛋慶典」活動是由聖蓋博市府和國際同濟會(Kiwanis Club)合辦，從上午7時一直到11時。地點位於Smith Park。活動內容十分精彩，有5元煎餅香腸套餐，所得款項將全部捐出回饋聖蓋博市和社區。還有「煎餅平衡跑」（pancake race），參賽者按年齡分組參加，一邊用鏟子平衡煎餅一邊跑約90米，保持煎餅不掉，最早到達終點即為獲勝者。上午10時開始，小朋友最期待的尋找彩蛋活動開始，彩蛋一瞬間被一搶而光。

聖蓋博春季彩蛋活動，小朋友與兔子叔叔合影。（記者王若然／攝影）

此外，小朋友和家長可以與大兔子叔叔合影，隊伍大排長龍。小朋友還可以做手工、塗顏色。評委會將挑選出最佳作品獎勵。現場DJ打碟，音樂嗨翻天。因活動在公園舉辦，小朋友們還可以打籃球、踢足球、玩滑梯、盪鞦韆，玩得不亦樂乎。

多位民選官員到場與民同樂。聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu）說，當天聖蓋博五位市議員悉數到場。加州 參議員Susan Rubio親自到場並為同濟會和聖蓋博市府頒發了賀狀。此外，加州眾議員方樹強的代表以及洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的代表等，均到場為主辦單位頒發賀狀。

加州參議員Susan Rubio（左三）親自到場並為Kiwanis Club和聖蓋博市府頒發賀狀。（左起：聖蓋博市議員丁言愉、副市長吳程遠、Susan Rubio、聖蓋博市議員Denise Menchaca、市長John R. Harrington、市議員陳履正。（記者王若然／攝影） 聖蓋博副市長吳程遠與現場巡警合影。（記者王若然／攝影）

吳程遠介紹說，這是第78屆春季彩蛋活動，今年特別邀請同濟會與市府社會服務處一起舉辦。本次活動也是疫情之後第二年舉辦，讓社區民眾透過戶外集體活動，相互聯絡感情。他說，不限於聖蓋博市民，也歡迎其他城市市民來參與。

圖畫獲獎的小朋友。（記者王若然／攝影）

當天的活動反響熱烈，大人小孩都來參與，藉以拉近親子關係。讓民眾對社區的認同和參與度有所增加。聖蓋博市常有慶祝節日的社區活動，歡迎民眾參加。

今年4月9日是重要的宗教節日復活節，南加州多個城市在本周六、日兩天都有慶祝活動。例如鮑爾溫公園市（Baldwin Park）8日上午在Morgan公園也有慶祝復活節的活動，內容包括與兔子合影，撿彩蛋，免費手工，兔子禮包大抽獎等。市府準備了超過2萬顆彩蛋，讓小朋友撿得過癮。當天活動，華埠服務中心也到場為民眾免費提供新冠疫苗、新冠檢測盒。