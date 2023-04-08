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大莊家CM Pro-Am高球賽 華裔奪冠 LPGA球星雲集

洛杉磯訊
華裔好手劉鈺（左起）、程思嘉和尹天琪。(大莊家提供)
華裔好手劉鈺（左起）、程思嘉和尹天琪。(大莊家提供)

河濱縣坦密庫拉（Temecula）大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）Journey高爾夫球場，4日舉辦第16屆Character Media年度「CM Pro-Am」高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽。32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手競賽。華裔好手尹天琪和她的團隊贏得冠軍獎杯。

大莊家總經理Tjeerd Brink表示，今年為第十個年頭主辦贊助該活動。坐落於坦密庫拉酒鄉的「Journey」高球場由名師設計，這座具世界錦標賽級的高爾夫球場綿延起伏於山巒之間，在眾多亞裔高爾夫球手間聲名漸顯。

此次邀請賽再見華裔球星身影。出生在洛杉磯的華裔好手尹天琪，這次是第六年在Journey球場與眾多好手競技。她說，球場雖具挑戰，但覺得當天狀況相當好。她和隊友James Ryu、Raymond Sun、Michael Yamaki及Sung Tae Yu一起抱回冠座。

台灣旅美高球好手程思嘉是第二次踏上大莊家Journey球場，去年，她的團隊最終以最低分捧回眾人矚目的冠軍杯。程思嘉在今年佛州的Espon Tour獲第八，去年在密西根曾奪冠，表現優異。

32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手，與並肩競賽的VIP嘉賓們上午準時...
32名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手，與並肩競賽的VIP嘉賓們上午準時齊聚球場。(大莊家提供)

來美十年的劉鈺第一次上Journey球場，她生在北京，2017年問鼎Tullymore Classic菁英賽冠軍，成為史上第三位來自中國的Symetra Tour巡迴賽冠軍。

本屆大賽前夜，贊助商們已獲悉屬同隊的LPGA職業球手搭檔。共32組的參賽選手以18洞五人團隊（scramble）錦標賽的形式進行，獲得最低分的團隊即問鼎「CM Pro-Am」冠軍獎杯。

今年，Great Oak高中女子高爾夫球隊派出30餘位志願團隊，為本次活動提供包括比賽記分在內的多方面協助。自2017年起，CM Pro-Am即結合社區支持該校球隊發展，並捐贈2000元。Great Oak高中女子高爾夫球隊2022年奪得聯賽冠軍，並成功打入加州校際聯盟（CIF）季後賽，為賽事注入社區公益成分。

高球 華裔 加州

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