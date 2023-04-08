小雅屋菠蘿麵包義賣 全捐天普警局

天普市警局、小雅屋和羅斯密商會共同合作舉辦義賣菠蘿麵包活動。（主辦方提供）

由羅斯密商會（Rosemead Chamber of Commerce）發起的菠蘿麵包慈善義賣活動，4月8日至10日在小雅屋（JJ Bakery）天普 市分店登場。該起活動也為華裔 知名商家小雅屋與洛縣 警局天普分局一同聯手義賣。主辦方表示，三天內所有賣出的菠蘿麵包盈餘，將全數捐給洛縣警局天普市分局，用以支援警局每年一度的馬拉松賽跑活動。

羅斯密商會執行長冉瑞宜說，洛縣警局天普分局負責服務七個城市，其中包括很多華人社區，而警局局長非常重視華裔社區的需求。在他上任的這兩三年，警局已經加派多位能說亞洲語言的警員，包括越南話、廣東話、國語、台語、韓語和日語等。這些變化讓他們看到了警局的尊重，也讓亞裔社區感受到支持。

冉瑞宜指出，警局曾聯繫商會尋求幫助，介紹了警局每年一度的馬拉松賽跑活動，該活動名為「Baker to Vegas」，路線從內陸帝國貝克區（Baker）一路到拉斯維加斯。警局希望通過商會和社區團體或商家的合作和支持，為這次活動提供贊助。在與警員的談話中，有一名警員提到，當他品嘗到台灣的菠蘿麵包時，才真正體會到雖然國家族裔有所不同，但口味卻是如此相近。

冉瑞宜表示，這個故事啟發了商會，希望能夠利用菠蘿麵包作為聯繫社區的橋梁。因此，商會與小雅屋天普市分店合作，提供菠蘿麵包，以支持洛杉磯警局的活動。「其實在台灣很隨便就可以吃到一個菠蘿麵包，卻帶給其他族裔這麼深的感受。於是想到這個想法 」。當初她們與小雅屋負責人接洽時，他們熱情地支持這項計畫。起初，她們希望小雅屋捐出10%或20%的盈餘，但當小雅屋聽了故事緣由後，決定將4月8日至10日這三天所有售出的菠蘿麵包的盈餘都捐給警察局。希望透過這次慈善活動，向警察局表達華裔商家對他們的感激、尊重和支持。

冉瑞宜也邀請大家在這個周末前往小雅屋天普市分店品嚐菠蘿麵包，同時也接受團購。小雅屋已準備了足夠的麵包，確保每個人都能買到。JJ小雅屋天普市分店地址是：5755 Rosemead Blvd. Temple City, CA 91780。