小雅屋菠蘿麵包義賣 全捐天普警局
由羅斯密商會（Rosemead Chamber of Commerce）發起的菠蘿麵包慈善義賣活動，4月8日至10日在小雅屋（JJ Bakery）天普市分店登場。該起活動也為華裔知名商家小雅屋與洛縣警局天普分局一同聯手義賣。主辦方表示，三天內所有賣出的菠蘿麵包盈餘，將全數捐給洛縣警局天普市分局，用以支援警局每年一度的馬拉松賽跑活動。
羅斯密商會執行長冉瑞宜說，洛縣警局天普分局負責服務七個城市，其中包括很多華人社區，而警局局長非常重視華裔社區的需求。在他上任的這兩三年，警局已經加派多位能說亞洲語言的警員，包括越南話、廣東話、國語、台語、韓語和日語等。這些變化讓他們看到了警局的尊重，也讓亞裔社區感受到支持。
冉瑞宜指出，警局曾聯繫商會尋求幫助，介紹了警局每年一度的馬拉松賽跑活動，該活動名為「Baker to Vegas」，路線從內陸帝國貝克區（Baker）一路到拉斯維加斯。警局希望通過商會和社區團體或商家的合作和支持，為這次活動提供贊助。在與警員的談話中，有一名警員提到，當他品嘗到台灣的菠蘿麵包時，才真正體會到雖然國家族裔有所不同，但口味卻是如此相近。
冉瑞宜表示，這個故事啟發了商會，希望能夠利用菠蘿麵包作為聯繫社區的橋梁。因此，商會與小雅屋天普市分店合作，提供菠蘿麵包，以支持洛杉磯警局的活動。「其實在台灣很隨便就可以吃到一個菠蘿麵包，卻帶給其他族裔這麼深的感受。於是想到這個想法 」。當初她們與小雅屋負責人接洽時，他們熱情地支持這項計畫。起初，她們希望小雅屋捐出10%或20%的盈餘，但當小雅屋聽了故事緣由後，決定將4月8日至10日這三天所有售出的菠蘿麵包的盈餘都捐給警察局。希望透過這次慈善活動，向警察局表達華裔商家對他們的感激、尊重和支持。
冉瑞宜也邀請大家在這個周末前往小雅屋天普市分店品嚐菠蘿麵包，同時也接受團購。小雅屋已準備了足夠的麵包，確保每個人都能買到。JJ小雅屋天普市分店地址是：5755 Rosemead Blvd. Temple City, CA 91780。
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