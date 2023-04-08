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柑縣台美商會 泡茶品茶技藝講座推廣台茶

本報訊
柑縣台美商會及青商部辦品茶商機講座，左起葉旭旻副會長、陳怡君理事、僑務顧問王孟恩、蕭蓓如主任、主講人(中)林千皓、僑務諮詢委員徐湛生、谷克朕會長、僑務顧問陳景星、張亦珍。(橙僑中心)
柑縣台美商會及青商部辦品茶商機講座，左起葉旭旻副會長、陳怡君理事、僑務顧問王孟恩、蕭蓓如主任、主講人(中)林千皓、僑務諮詢委員徐湛生、谷克朕會長、僑務顧問陳景星、張亦珍。(橙僑中心)

柑縣台美商會及青商部為服務橙縣僑民、推廣台灣優質茶葉，提升僑營事業經營實力與競爭力，並促進與台灣茶業相關產學界及台商的聯結與合作，邀請茶道藝術家林千皓在橙縣華僑文教服務中心舉辦 「神閑茶─泡茶品茶技藝講座」，示範泡茶品茶的技藝並分享茶文化與商業的產銷過程。

林千皓講師(左)沏好茶讓大家一起享用，並結合產銷經營經驗與現場僑臺商相互交流。(...
林千皓講師(左)沏好茶讓大家一起享用，並結合產銷經營經驗與現場僑臺商相互交流。(橙僑中心)

講師林千皓首先加入氮氣帶出茶本身的甜味，接續以生動的影片及投影片教僑民如何品茶、正確的沖泡茶，並說明茶藝、茶道與茶文化的區別，就六大茶類(綠、白、黃、青、紅、黑茶)、當代茶席、東方茶與西方茶的差異、茶與茶點的配搭等主題逐一與僑民們分享。

除分享茶藝養生與海外教學茶藝的經驗，也讓各位瞭解目前台灣茶產業發展，現場並準備精選的碧螺春、包種茶、台茶18號與東方美人茶，直接沖泡，讓大家一起享用，藉此讓現場僑台商相互交流，感受不同茶香。

當日講座上，橙僑中心主任蕭蓓如向僑民介紹僑務委員會全球資訊網的僑台商專區，可獲取相關商機及學習資源，鼓勵現場僑民上網申辦i僑卡，並同時感謝柑縣台美商會及青商部服務僑民的用心，獲得大家一致好評與肯定。

柑縣台美商會副會長葉旭旻、青商部會長谷克朕、僑務諮詢委員林翠雲、徐湛生、僑務顧問王孟恩、台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)會長鄭鈺璁、柑縣台灣人事務協會會長鄭學成等約60位僑民現場參與，與講師問答互動熱烈，對現場示範過程均感獲益良多，除了懂得泡茶品茗的樂趣，弘揚台灣茶藝文化，也協力將台灣的茶藝及茶農業推廣給海外僑台商，提高僑台商與國內茶農產業的鏈結與合作，活動圓滿成功。

橙縣

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