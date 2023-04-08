我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

慈濟美國總會 4月8日「地球日嘉年華」

洛杉磯訊
慈濟美國總會4月8日上午於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，有各式素食美食，學習地球環保知識。（慈濟美國總會）
慈濟美國總會4月8日上午於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，有各式素食美食，學習地球環保知識。（慈濟美國總會）

慈濟美國總會4月8日（周六）上午9時至下午3時於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，邀請社區民眾在寓教於樂的活動中，潛移默化學習到幫助地球永續發展的低碳生活模式。

活動當天將提供各式美味素食餐點，還可以跟五星級大廚討教烹飪祕訣，讓全家人享受健康又美味的蔬食。還有寓教於樂的親子遊戲，促進親子關係，學習對環境和地球友善的知識，瞭解資源回收對生態環境的重要性，並了解到慈濟回收再製環保毛毯、福慧家具等多樣化產品，用於世界各地的急難救助賑災中。

活動中設有20多個農夫市場展攤，民眾可選購果樹、菜苗、盆栽、環保酵素、蜂蜜、園藝用品、素食產品、有機蔬果、書籍等多樣化的環保產品。慈濟美國總會社區推廣教育課程的老師們也會在生態園區指導民眾，進行酵素與有機肥的操作，或是如何透過園藝、花藝、手工藝來美化家園。

歡迎民眾來到聖迪瑪斯慈濟美國總會園區，在輕鬆的休閒娛樂中，學習節能減碳方法，維護地球生態。地址：1100 S Valley Center Ave，San Dimas。詳情登錄：https://tzuchi.us/zh/events/earth-day-carnival

親子 減碳 教育

上一則

世界晚報／金鋼狼演員疑皮膚癌復發 提醒大家做好防曬

下一則

B1/B2雖可求職 移民局簽證限制未放寬

延伸閱讀

習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國
慈濟美國總會周六辦地球日嘉年華

慈濟美國總會周六辦地球日嘉年華
折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕

折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕
新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國

新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國
慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚

慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚
慈濟北加分會 免費協助電子報稅

慈濟北加分會 免費協助電子報稅

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館