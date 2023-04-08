慈濟美國總會 4月8日「地球日嘉年華」

慈濟美國總會4月8日上午於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，有各式素食美食，學習地球環保知識。（慈濟美國總會）

慈濟美國總會4月8日（周六）上午9時至下午3時於慈濟美國總會園區舉辦「地球日嘉年華」，邀請社區民眾在寓教於樂的活動中，潛移默化學習到幫助地球永續發展的低碳生活模式。

活動當天將提供各式美味素食餐點，還可以跟五星級大廚討教烹飪祕訣，讓全家人享受健康又美味的蔬食。還有寓教於樂的親子 遊戲，促進親子關係，學習對環境和地球友善的知識，瞭解資源回收對生態環境的重要性，並了解到慈濟回收再製環保毛毯、福慧家具等多樣化產品，用於世界各地的急難救助賑災中。

活動中設有20多個農夫市場展攤，民眾可選購果樹、菜苗、盆栽、環保酵素、蜂蜜、園藝用品、素食產品、有機蔬果、書籍等多樣化的環保產品。慈濟美國總會社區推廣教育 課程的老師們也會在生態園區指導民眾，進行酵素與有機肥的操作，或是如何透過園藝、花藝、手工藝來美化家園。

歡迎民眾來到聖迪瑪斯慈濟美國總會園區，在輕鬆的休閒娛樂中，學習節能減碳 方法，維護地球生態。地址：1100 S Valley Center Ave，San Dimas。詳情登錄：https://tzuchi.us/zh/events/earth-day-carnival。