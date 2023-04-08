郭台銘要選總統 僑社有話說

全美同鄉聯誼會前會長李秉信。（本報檔案照）

鴻海集團創辦人郭台銘 台北時間5日上午宣布加入中華民國 2024年總統選戰，並就2020年退出國民黨 一事鞠躬致歉。南加州藍綠陣營對郭台銘捲土重來各持看法，在多數人樂觀其成的同時，也有人質疑其商人的務實和功利，以及管理企業與服務國家不同挑戰的聲音。

郭台銘在宣佈競選2024年總統席位時表示「台灣需要一個很棒的CEO」。全美台灣同鄉聯誼會前會長李秉信認為，郭台銘挑戰2024總統席位，不得不再提往事。2020年郭台銘是國民黨失聯黨員，吳敦義為了讓他有機會參加黨内初選，宣佈他為榮譽黨員，讓他有與韓國瑜競爭的資格，導致一時輿論沸沸揚揚。但郭台銘初選輸給韓國瑜之後，卻說國民黨是一個迂腐的政黨，進而憤然退出國民黨，時隔四年，這回又有意要求朱立倫重新給他黨員資格，以獲得國民黨黨内角逐總統大選門票。李秉信直言商人重利無情誼，郭台銘恐怕要先修好「情誼」兩字，再來問國民黨是否徵召他初選。

李秉信認為，2024年台灣總統大選，不僅是各黨和候選人的對決，更因美中之間的角力變得更加複雜。民進黨的競選路線很簡單，「親美」，但單純的親美會給台灣帶來戰爭風險；國民黨則是「親美」及「和中」雙路線進行當中，期望在親美的基礎上和中，或在和中的基礎上親美。

他表示，郭台銘有很多企業在中國，和中而不媚中恐怕是郭台銘要面臨的考驗。現在中國和台灣已進入敵我分明狀態，兩岸之間能夠有默契的空間已愈來愈少。但如果台灣不和中，勢必只能是走上衝突和戰爭，所以在和中還沒有徹底絕望之前，如何拿回台灣自己所剩下的一點主動權，也是國民黨需要操作和發揮的議題，也將是對2024年台灣總統競選人的嚴峻考驗。

民進黨美西黨部發言人吳兆峯認為，郭台銘選總統在表面上是國民黨一張王牌，但最終他是否代表國民黨，還有待觀察。

他認為，郭台銘身為傑出外省企業家，過去除了短暫離開國民黨外，都是國民黨認定的政商人才。他所創立的鴻海集團，在最光鮮亮麗的時代也曾是台灣年輕人們所嚮往的理想台灣企業。他財力雄厚，在台灣及國際商界有極高的知名度，再加上能得到國民黨守舊派的信任，這些都是他為何認為自己可以勝任總統工作的原因。

民進黨美西黨部發言人吳兆峯。（本報檔案照）

不過，吳兆鋒認為，郭台銘如果真的代表國民黨參選，他將會需要理解民選官員和企業領袖的差別，一個是公僕，另一個則是大老闆，他能否接受民主體制政府所有的諸項限制和與私企不同的管理文化，這會是一個問號。

此外，吳兆鋒認為，國家運作和企業管理有很大不同，國家政府是以人道主義精神為基礎來照顧全民，不像私企能因控制預算和保障獲利唯有來做激烈的調整，如何在政見和權限之間抓到平衡，以及沒有公家機關行政經驗等，都是郭台銘的挑戰。

吳兆鋒表示，郭台銘幾次都表明他一定要被徵召才願意參選，表示說他很需要黨內上下給與極高的尊重和肯定，但也凸顯他事實上很不擅於與他人競爭政治權力。

玉山科技協會理事長楊賢怡，是此次郭台銘訪洛玉山科技歡迎晚會的媒體召集人。他表示，此次郭台銘旋風式訪洛，在400多人的歡迎晚宴上唱美國國歌和中華民國國歌，並直言「中華民國國歌，現在不唱的話，以後可能沒有機會再唱」，語氣看似輕鬆，實則寓意深長。

玉山科技協會理事長楊賢怡。（本報檔案照）

楊賢怡透露，此次郭台銘訪洛，他曾向郭台銘的兒子詢問其父親參選意向，郭兒當時的回答是「他應該參選，但我們都不願意」。

楊賢怡表示，在郭台銘宣布競選後，他將消息上傳自己不同的朋友圈中，有人說很吃驚，堅決不支持；但大部分人都表示讚賞和樂觀其成。堅決不支持人士認為，郭台銘上次在初選競爭失利後謾罵並退出國民黨的做法，並非現在鞠躬道歉所能原諒；而贊成與支持人士則認為，道歉就是願意改過，而且郭台銘目前呼籲國民黨當整合所有反對民進黨的力量，團結為重，這一點很重要。