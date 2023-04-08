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劉雲平籌捐100萬 幫助洛杉磯特教學生

洛杉磯訊
劉雲平（前左四）籌集100萬元給友誼基金會幫助有特殊需要的學生。（劉雲平辦公室）
劉雲平（前左四）籌集100萬元給友誼基金會幫助有特殊需要的學生。（劉雲平辦公室）

聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）最近向友誼基金會（Friendship Foundation）捐贈了100萬美元支票，用於擴大K-12學校的社交友誼俱樂部，在那裡有特殊需要的學生可與學生志願者配對，以促進友誼、包容和年輕人的接受度。

劉雲平議員在2023財年政府支出計畫中，要求並且為基金會籌集了100萬美元。這筆資金將幫助友誼基金會在加州第36國會選區的學校中擴展其項目。

劉雲平參觀了曼哈頓海灘的Mira Costa高中第一個友誼俱樂部現場，會見了參與該計畫的學生，並且贈送了100萬美元的支票。在訪問期間，劉雲平與當地民選官員、友誼基金會領導人和 Mira Costa高中教育工作者一起交流。

劉雲平說，友誼基金會及其志願者為確保有特殊需要的學生感到被傾聽、接受和歡迎所做的工作，令自己深受鼓舞。通過友誼俱樂部計畫，有特殊需要的學生可以與學生志願者一起吃午餐、社交、一起參加學校活動等等。 結果可使特殊教育的學生建立了真正和持久的友誼，減少了欺凌，打造了一個更健康、更快樂的學校環境，讓他們與同齡人一起學習和成長。他為友誼基金會為南灣社區的年輕人所做的一切感到自豪，並很榮幸獲得這筆資金來幫助他們完成使命。

劉雲平 支票 教育

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