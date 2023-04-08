善用新法 白卡癌友可獲更好治療

基督教角聲醫療中心攜手希望之城，探討如何利用剛生效的加州癌症醫護公平法案SB987。（記者子為╱攝影）

4月是美國少數族裔健康月和癌症 意識月，基督教角聲醫療中心4月3日攜手希望之城(City of Hope)，探討如何利用剛生效的加州 癌症醫護公平法案(CCCEA)SB987。該法案使持有加州醫療保險(Medi-Cal，通稱白卡)且有複雜癌症的患者，能獲得更好的醫療服務，讓在美華人能獲得更多更好的癌症篩檢和治療機會。

與會者包括希望之城的Steven Rosen博士、Kimlin Ashing博士、Peter Mackler執行主任、和基督教角聲醫療中心執行長吳周秀蘭(Carolin Eng)等。

嘉賓們陸續指出，過去數十年來，儘管美國民眾的預期壽命和健康狀況已有所改善，但包括華裔在內的一些少數族裔、邊緣社群的健康狀況仍不理想，難以使用到部分醫療服務和福利，包括癌症篩檢、預防、治療等。通過希望之城及多家醫療機構和社團的努力，加上眾多政界人員的支持，加州癌症醫護公平法案(CCCEA) SB987於2023年1月1日開始生效。

法案要求Medi-Cal管理式醫療計畫(MCMCP)與國家癌症研究所(NCI)指定的癌症中心簽訂合同，給予曾在加州處於不利地位的患者更多治療癌症的機會。根據該法案，持有白卡且患有複雜癌症的患者能獲得更好的醫療機會，病人有權利要求轉到任何的國家癌症中心。

法案將「複雜癌症」定義為一些沒有聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的標準治療、為轉移性癌症使用已知的高效治療但失敗、或以下任何的診斷：例如血液惡性腫瘤 、急性白血病、晚期、復發、難治性非霍奇金淋巴瘤和多發性骨髓瘤，包括BPDCN和T細胞白血病和淋巴瘤，以及以FDA批准的標準治療方案難治的晚期、復發實體腫瘤、並無已知有效標準治療方案的晚期罕見實體腫瘤。

此外，希望之城與洛杉縣菸草防控計畫(Los Angeles County Tobacco Prevention Program)、角聲醫療中心、亞裔免費戒菸專線(Asian Smokers' Quitline 1-800-838-8917)等，提供社區戒菸干預服務、培訓和技術援助等，造福美國亞裔和社會經濟地位較低的移民。