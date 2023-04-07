蒙市圖書館 華埠中心設免費心理諮詢站

簽約儀式。（記者王若然／攝影）

為了更方便地為民眾提供心理諮詢服務，華埠 服務中心（Chinatown Service Center， CSC）與蒙特利公園市 （Monterey Park）合作，在蒙市市立圖書館 (Monterey Park Bruggemeyer Library)設立心理諮詢站，每周兩天為民眾提供免費服務。

華埠服務中心與蒙市6日簽署協議，在未來五年於市立圖書館常設華埠服務中心心理諮詢站，讓民眾更方便地接觸到心理諮詢服務。諮詢站每周三、五，下午2時至6時提供服務。

華埠服務中心行為健康部主任阮妮娜（Nina Loc）說，與一般的心理諮詢相比，在圖書館的心理諮詢站更容易讓民眾放鬆和接受，在這裡民眾可以傾吐心聲，如有進一步心理諮詢需求，華埠服務中心可以推薦醫生和相關服務。前往該圖書館進行諮詢，無需預約，並提供多語言服務。

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）。（記者王若然／攝影）

華埠服務中心執行總裁伍競群說，蒙市重大槍擊案後，社區受到了極大衝擊。而恢復到正常生活需要時間，此次在蒙市圖書館設立心理諮詢站，是幫助社區積極恢復的重要一步。

華埠服務中心CEO伍競群。（記者王若然／攝影）

蒙市副市長黃泰平、市議員饒穎凡、吳紹榮出席、華埠服務中心董事會副主席張志堅、董事會成員Henry Kwong，Gloria Tang，Roy Jasso、蒙市圖書館管理員Diana Garcia，城市經理Ron Bow ，蒙市財務長Amy Lee，前蒙市市長梁僑漢（Hans Liang）等。

蒙市市議員、華埠服務中心董事會主席吳紹榮（Vinh T. Ngo）。（記者王若然／攝影）

自槍擊案發生後，蒙市成立了幫助社區恢復、幫助受害者家庭的蒙特利公園市社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund）。負責人Amy Lee說，目前已籌得資金超過五萬元，將致力於幫助社區從槍擊案中恢復。此外，蒙市還將在社區中心舉辦每月一次的免費舞蹈交流活動，幫助大家從悲痛中恢復。