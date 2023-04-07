FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害

洛杉磯加密貨幣詐騙，扣押6640萬元不法所得。（取自證券時報）

聯邦司法部3日表示，聯邦司法人員在洛杉磯查扣價值6640萬元的不法所得，這筆資金來自於虛擬貨幣 詐騙的「殺豬盤」（pig butchering）。聯調局（FBI）確認至少有10人受害，2022年12月獲得法院的扣押令後就一直追查，直到3月21日才收網，帳戶內的資金部分來自10名受害者。

法庭文件顯示，詐騙集團 的手法與之前類似，都是先博取被害人「豬仔」（pig）信任，只是這次的管道是虛擬貨幣。詐騙者先靠著社交平台獲取豬仔的信任，例如一名受害者就是在LinkedIn上認識化名「Fei Kuang」的歹徒，之後就被告知虛幣還有其他更好賺的平台，因此受害者就開始將資金轉自此一平台。

不過，在歹徒口中稱為「養豬」（fatten up）的過程中，所謂的「優質平台」只是集團營造的假象，資金匯入後往往就落入賊夥口袋，直到養肥後才直接失聯，讓受害人無處可找。本案之所以被察覺，是因為受害人中途想要變現，卻被告知要繳20%的「稅金」；因為受害人不甘心被收稅，結果還一直投資 ，直到發現不對時，已經被騙了250萬元。

其他受害人的情況也差不多，在社交平台任歹徒後，他們就被勸誘使用虛構的網站或App匯錢投資，到最後卻一毛都拿不回來。聯調局網路犯罪投訴中心（Internet Crimes Complaint Center）2022一整年得知的詐騙損失達33億元；虛擬貨幣的殺豬盤較2021年大增183%，損失25億元。