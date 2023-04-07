迎復活節 蒙市天主堂舉行雙語彌撒

蒙市聖湯瑪斯天主堂迎接復活節來臨。（蒙市聖湯瑪斯天主堂提供）

華人 教友眾多的蒙市聖湯瑪斯天主堂，為了迎接一年一度的復活節 來臨，安排了普通話、粵語彌撒聖祭，並歡迎慕道者接受洗禮加入教會大家庭。

復活節前夕中英雙語彌撒將於4月8日（周六）舉行，由主任司鐸Fr. John Kyebasuuta、李文雨神父 (Fr. Joseph Li) 主禮。晚上7時15分在該教堂的小學教室集合，當祝福新火後於7時30遊行 進入聖堂，隨即舉行復活奧跡、入門聖事。

復活節主日4月9日（周日）普通話彌撒於上午9時25分由李文雨神父主持，新領洗者與主祭團一起遊行進入教堂。彌撒中，將特別歡迎祝福全體新領洗者。

復活節粵語彌撒於當天下午3時，由岑維立神父 (Fr. Victor Zavala) 主持。粵語Zoom視像彌撒ID：81286155754，Password: 1501。

歡迎教友帶領教內、教外朋友共同參加復活節彌撒。查詢詳情請瀏覽網址：www.chinesecatholic.org，電話：(323) 264-4448，地址：1501 S. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA 91754。