AI大趨勢 高端工程師最搶手

前會長郭辰曦（中）、現任會長蔣紅濤（右）、前副會長汪康熙（左）鼓勵學子在未來學習他們感興趣的學科，並學有專精。（記者張庭瑜╱攝影）

隨著科技的進步，大眾一直擔心、疑問科技將如何影響未來的生活和社會。但實際上，科技不僅推動了人類社會的不斷發展，而且也是人類自身進步的重要工具。中華科工學會會長暨衛星觀測專家蔣紅濤、前任會長半導體芯片設計專家郭辰曦皆認為，人工智能 (AI )已是趨勢，未來市場上，需要更多高端電腦工程師。

蔣紅濤指出，科技的發展和創新需要人類的參與，而不是取代人類。因此，像Chat GPT和電腦一樣都是推動社會發展的有力工具。無論是在科學創新還是其他方面，也人類進步的重要推動力。蔣紅濤舉例說明自己父親學習使用iPhone 和iPad的例子，一開始他不會使用，但是後來學會了之後生活變得更加愉快方便。他認為，現代技術能夠提高人們的思維和經驗，從而提高生活品質和為社會服務的能力。即使不是科學和工程專業人士，人們也應該適應現代技術，這樣可以更好地跟上時代的步伐。

蔣紅濤也表示，隨著人們適應現代技術，他們的認知水平也會提高。適應性應用程序可以幫助人們跟上時代的步伐，而人工智能技術則是未來的發展方向，我們應該積極面對，注重基礎學科的學習，特別是在數據分析和數學等領域。

蔣紅濤指出，雖然人工智能技術的發展速度非常快，但大眾不應該感到焦慮，因為這是一代接一代的發展，未來的後代會更加熟練及習慣地使用這些技術。他認為，人工智能技術的發展需要大量的數據分析，需要通過電腦程式來找出規律。

郭辰曦則認為，有人呼籲暫停人工智能的迭代開發，但這不切實際。由於全世界都在加大對人工智能領域的研發投入，無法通過達成一致來讓所有人都停止開發。即使在某些國家或地區停止開發，其他國家或地區也會繼續發展。雖然技術的進步總會帶來很多問題，但每一代人都必須面對這些問題。為了享受技術進步帶來的好處並提高自己的競爭力，大眾需要適應新技術的發展並學會使用它們。

此外，蔣紅濤指出，人工智能技術的發展需要具備編寫程式能力的人才，而找到優秀的數學家則非常困難，需要從國外招聘。他認為，語言並不是問題，只要能夠應用程式來翻譯就可以解決。他指出，許多基礎工作，如機械和工業工程，目前在國外完成，導致國內對這些領域的研究生和本科生需求增加，但國內大學畢業生填補這些職位的能力存在缺陷，出現了工程師短缺的情況。他認為，在高端工程領域立足需要更高的學歷，如博士學位，因為製造高端設備需要精準的設計和材料，需要高端工程師來完成。但目前在美國很難找到這樣的人才，甚至需要從外國引進。