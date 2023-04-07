我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

AI大趨勢 高端工程師最搶手

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
前會長郭辰曦（中）、現任會長蔣紅濤（右）、前副會長汪康熙（左）鼓勵學子在未來學習他們感興趣的學科，並學有專精。（記者張庭瑜╱攝影）
前會長郭辰曦（中）、現任會長蔣紅濤（右）、前副會長汪康熙（左）鼓勵學子在未來學習他們感興趣的學科，並學有專精。（記者張庭瑜╱攝影）

隨著科技的進步，大眾一直擔心、疑問科技將如何影響未來的生活和社會。但實際上，科技不僅推動了人類社會的不斷發展，而且也是人類自身進步的重要工具。中華科工學會會長暨衛星觀測專家蔣紅濤、前任會長半導體芯片設計專家郭辰曦皆認為，人工智能(AI)已是趨勢，未來市場上，需要更多高端電腦工程師。

蔣紅濤指出，科技的發展和創新需要人類的參與，而不是取代人類。因此，像Chat GPT和電腦一樣都是推動社會發展的有力工具。無論是在科學創新還是其他方面，也人類進步的重要推動力。蔣紅濤舉例說明自己父親學習使用iPhone和iPad的例子，一開始他不會使用，但是後來學會了之後生活變得更加愉快方便。他認為，現代技術能夠提高人們的思維和經驗，從而提高生活品質和為社會服務的能力。即使不是科學和工程專業人士，人們也應該適應現代技術，這樣可以更好地跟上時代的步伐。

蔣紅濤也表示，隨著人們適應現代技術，他們的認知水平也會提高。適應性應用程序可以幫助人們跟上時代的步伐，而人工智能技術則是未來的發展方向，我們應該積極面對，注重基礎學科的學習，特別是在數據分析和數學等領域。

蔣紅濤指出，雖然人工智能技術的發展速度非常快，但大眾不應該感到焦慮，因為這是一代接一代的發展，未來的後代會更加熟練及習慣地使用這些技術。他認為，人工智能技術的發展需要大量的數據分析，需要通過電腦程式來找出規律。

郭辰曦則認為，有人呼籲暫停人工智能的迭代開發，但這不切實際。由於全世界都在加大對人工智能領域的研發投入，無法通過達成一致來讓所有人都停止開發。即使在某些國家或地區停止開發，其他國家或地區也會繼續發展。雖然技術的進步總會帶來很多問題，但每一代人都必須面對這些問題。為了享受技術進步帶來的好處並提高自己的競爭力，大眾需要適應新技術的發展並學會使用它們。

此外，蔣紅濤指出，人工智能技術的發展需要具備編寫程式能力的人才，而找到優秀的數學家則非常困難，需要從國外招聘。他認為，語言並不是問題，只要能夠應用程式來翻譯就可以解決。他指出，許多基礎工作，如機械和工業工程，目前在國外完成，導致國內對這些領域的研究生和本科生需求增加，但國內大學畢業生填補這些職位的能力存在缺陷，出現了工程師短缺的情況。他認為，在高端工程領域立足需要更高的學歷，如博士學位，因為製造高端設備需要精準的設計和材料，需要高端工程師來完成。但目前在美國很難找到這樣的人才，甚至需要從外國引進。

人工智能 iPhone AI

上一則

洛城新語╱蔡麥會選雷根圖書館的潛台詞

下一則

FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害

延伸閱讀

快看世界／機器人服務生成趨勢 勞動短缺問題有解？

快看世界／機器人服務生成趨勢 勞動短缺問題有解？
地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措

地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措
央企數位經濟熱 新設近500公司 布局信息技術、人工智能

央企數位經濟熱 新設近500公司 布局信息技術、人工智能
GPT-4「雇用人類」完成任務沒被發現 遭質疑靠說謊過關

GPT-4「雇用人類」完成任務沒被發現 遭質疑靠說謊過關
3C、AI充斥 國人智商不升反降 千禧世代是分水嶺

3C、AI充斥 國人智商不升反降 千禧世代是分水嶺
懂幽默的機器人

懂幽默的機器人

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治