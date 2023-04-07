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美食地圖／北加人氣飲料Zero& 好喝好看好健康 掃碼享折扣

記者張宏╱洛杉磯報導
Zero&的飲品和甜品都主打健康概念。（記者張宏／攝影）
Zero&的飲品和甜品都主打健康概念。（記者張宏／攝影）

好喝好看好健康的飲料新時代來臨。北加州的人氣飲料品牌Zero&來到南加，掀起椰子、水果茶、亞系甜品的新潮流旋風。Zero&先後在橙縣的Mission Viejo和內陸帝國的安大略開設兩家分店，未來還會在南加開設更多分店，帶給當地民眾優質的水果茶和飲料的幸福感。

（影音來源：記者張宏）

Zero&的老闆Toby孫畢業於柏克萊加大，其著名投資項目是Lime共享滑板車。作為中國百事可樂公司曾經的高管，他發現人們對飲料的需求在疫情期間不減反增。配合中國近年興起的飲料時尚潮流，他萌生創建自己飲料品牌的想法。他在北加最初從一個白色的流動飲料車開始，選用代糖製作，且使用新鮮水果作為材料，解決人們覺得喝飲料糖分多不健康的痛點，營造健康好喝的飲料新形象。

少女心十足的藍天白雲Hayes Blue椰子飲料。（記者張宏／攝影）
少女心十足的藍天白雲Hayes Blue椰子飲料。（記者張宏／攝影）

如今他已在北加和南加開設多家分店，其主打的飲料Coconut Zero選用一整顆新鮮椰子，將椰子汁和椰子肉和椰子凍完美結合打造出清爽的口感。以雲朵造型紅遍華人社交網絡的Hayes Blue雖然外表是藍色，但內在確是椰子，帶給人視覺享受和口感驚喜。喜歡水果的民眾可嘗試Coco Mango，無論是視覺還是內在的都是滿滿的水果誠意和維他命，尤其適合南加炎熱的夏天。

Zero&飲料包裝設計很有特點，在蓋子上加入密封的吸口按扣，減少外帶飲料的撒溢。...
Zero&飲料包裝設計很有特點，在蓋子上加入密封的吸口按扣，減少外帶飲料的撒溢。（記者張宏／攝影）

除了飲料，店裡還出售盒子蛋糕和麵包系列，Toby孫說，Hanabi盒子蛋糕主理人曾是米其林餐廳的甜品師，很懂得拿捏亞洲人對甜品的口味。視覺上每個盒子裡都是色彩繽紛，小巧可愛。蛋糕內容豐富，一層蛋糕加一層慕斯加一層奶酪，層層交替，但口感卻很清淡，不甜不膩，荔枝玫瑰口味常常賣斷貨。

ZERO& x Hanabi 聯名的韓式大蒜麵包（Korean Garlic B...
ZERO& x Hanabi 聯名的韓式大蒜麵包（Korean Garlic Bread）也是人氣單品。（記者張宏／攝影）

ZERO& x Hanabi聯名的韓式大蒜麵包（Korean Garlic Bread）也是人氣單品，麵包包裹著濃郁的香蒜奶酪，吃起來非常有滿足感。進入Zero&的App點單，輸入世界日報讀者獨家優惠折扣碼SCAL，就可享受額外九折。另外第一次下載用使用其App點單，還可享受第一杯免費的優惠。

其主打的飲料Coconut Zero選用一整顆新鮮椰子，將椰子汁和椰子肉和椰子凍...
其主打的飲料Coconut Zero選用一整顆新鮮椰子，將椰子汁和椰子肉和椰子凍完美結合打造出清爽的口感。（記者張宏／攝影）

ZERO&南加分店

地址：Ontario Mills Mall, 1 Mills Cir, Unit K125 (Near Nike Store)

地址：Mission Viejo Mall, 555 The Shops At Msn Viejo. Space 218

網站：https://www.zeroand.com/

優惠折扣碼SCAL
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