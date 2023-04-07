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不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

洛城新語╱蔡麥會選雷根圖書館的潛台詞

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中華民國總統蔡英文過境洛杉磯的重頭戲，無疑是與眾院議長麥卡錫的會晤。美方將活動地點定在雷根圖書館，非常耐人尋味。前總統雷根，雖然曾扮演反共角色；但也是他在1985年與時任蘇共中央總書記戈巴契夫，為兩個超級核大國在冷戰中關係解凍埋下伏筆。

回顧此次蔡英文過境，雖然也有零星衝突，但各方總體比較克制。蔡、麥會後的發言，也都用詞謹慎，且均未提到中國。沒有涉及台海問題的大動作傳出，也基本符合國務卿布林肯屢次提及「蔡英文過境美國，並非新鮮事」的定調。

雖然沒有太多「新鮮事」傳出，但正如麥卡錫會後提到「在雷根圖書館舉行會晤，是因為這裡代表對民主的信仰與和平、自由的承諾。」美方對於此次會晤的選址，應該是有特別考量。

考慮到前總統雷根，政治立場偏向反共，而且曾提出「六項保證」，是延續至今的美國對台政策指引。麥卡錫選擇在紀念雷根總統的圖書館與蔡英文會晤，一方面的確可以解讀是想表達強烈的挺台意願。

不過也是前總統雷根，在1985年的冷戰時期，主動打破美蘇領導人六年未見紀錄，與時任蘇共中央總書記戈巴契夫會晤。那次見面，雖然沒有實質性的決策，但雙方都表示會借此機會，推動進一步合作。東西方的衝突也在此後迅速降溫，蘇聯也宣布「辛納屈主義（Sinatra Doctrine）」，承諾不再以武力干涉東歐盟國的內政。

回到台海現狀，雖然美官員高呼「自由民主，共同價值觀」，一直強調對台友好、對中強硬，但均無意改變現狀，更不會支持台獨。總統拜登也是一再強調，不願與中國開啟新的冷戰時代。或許此次麥卡錫選擇雷根總統圖書館，也有著「雖然反共，但無意與中國冷戰，或讓中、美關係繼續惡化下去」的潛台詞。麥卡錫更在會後主動表示，目前沒有計畫赴台，似在安撫被激怒的中共。彭博資訊也做出分析，對麥卡錫而言，選擇和蔡英文在雷根圖書館會面本身就是一個讓步。儘管一些共和黨議員要求他對中國採取更鷹派立場，但他對美中緊張局勢升級存在擔憂。

總而言之，這雖然是1979年台美斷交後，中華民國總統在美國進行的最高級別會晤，也算台美關係的一種突破，但終究是象徵意義大於實際意義，美方也是一再釋放無意改變台海現狀的訊號。希望台獨者認清客觀事實，不要妄圖升級兩岸形勢，否則真就是送青年上戰場。當然，也呼籲中共的文攻武嚇保持克制，以免擦槍走火，畢竟理性的華人，都不希望中、美、台之間有戰事發生。

麥卡錫 蔡英文 圖書館

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