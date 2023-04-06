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4月8日粵曲欣賞會 民選官員現藝

洛杉磯訊
2023年聲韻悠揚會知音粵曲演唱欣賞會4月8日本周六將在鮑爾溫公園藝術表演中心登場。（主辦單位提供）
2023年聲韻悠揚會知音粵曲演唱欣賞會4月8日本周六將在鮑爾溫公園藝術表演中心登場。（主辦單位提供）

由南加州粵曲同好團體「聲韻藝苑」主辦的2023年聲韻悠揚會知音粵曲演唱欣賞會，4月8日將在鮑爾溫公園藝術表演中心登場，今年的演唱會將由黃惠芬師生擔任主角，包括蒙特利公園市前市長黃維剛，和羅斯密前市長勞朱嘉儀等粵曲愛好者，也將在五個小時的演唱會上登台表演。

粵曲演唱欣賞會8日下午1時至6時在Baldwin Park Art Performing Center(4640 Maine Ave., Baldwin Park， CA 91706)舉行，十個節目包括：羅省第一華人浸信會福音粵曲組表演福音樂曲聯唱；梁炳超、梁碧玉演唱「鳳儀亭」；黃佩華、勞朱嘉儀演唱「絕唱胡笳十八拍」；黃維剛、黃惠芬表演「碎鑾與」；葉重興、彭燕屏演唱「天仙配之重逢」；郭錦文、黃玉華表演「梅花零落尚帶香」；龔燕暉、舒麗蘭演唱「灞陵送別劍合釵圓」；勞朱嘉儀、吳仟伶演唱「怒劈華山」；譚秋月、蕭衛娥演唱「狄青闖三關」；黃惠芬、黃玉菁演唱「啼笑姻緣之送別」。

演出之後將在阿罕布拉鴻豐尚品酒家舉行慶功宴，Karaoke和舞蹈娛樂助興。詳情可洽626-464-9823，626282-3888。

蒙特利公園市 加州 鮑爾

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